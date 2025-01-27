Ремонт школы по нацпроекту сорван в Новосибирской области

Школу №8 Искитима Новосибирской области не удалось отремонтировать в установленные нацпроектом сроки. Изначально работы должны были быть завершены до 1 августа 2024 года, затем срок сдачи неоднократно переносился. Окончательным сроком значилось 31 декабря 2024 года.

На сегодняшний день готовность объекта оценивается в 97%. Ученики школы вынуждены ютиться в здании бывшего детского сада «Медвежонок».

При этом средства на ремонт школы Искитим получил. На эти цели по нацпроекту «Развитие образования» выделено 90 миллионов рублей.

— В соответствии с результатами конкурсных процедур, для проведения ремонтных работ в МБОУ СОШ №8 Искитима заключено пять муниципальных контрактов с ООО «Корона», ООО «Бастет», ООО «Строй Аспект». Сроки выполнения обязательств по различным контрактам составляли период с 30 апреля 2024 года по 1 августа 2024 года, – пояснили Сибкрай.ru в администрации города.

Однако работы завершены в срок лишь по трем контрактам. Основной подрядчик, ООО «Корона», своих обязательств не выполнил, в отношении компании ведется претензионная работа. Сейчас для ускорения процесса, администрация города привлекла дополнительно местных подрядчиков.

Среди основных причин задержки сроков сдачи объекта в администрации Искитима назвали недостаток квалифицированных кадров и строительных материалов, а также неэффективное планирование и организацию процессов.

По словам искитимского общественника Артема Фролова, ход капитального ремонта ежемесячно контролировался «Партийным десантом» Единой России, в составе которого были глава Искитима Сергей Завражин, депутат Заксобрания Новосибирской области Ильгиза Лотфуллина и председатель совета депутатов Искитима Юрий Мартынов. Каждый такой визит заканчивался лишь переносом сроков сдачи.

Школа №8 — одна из старейших в Искитиме. Дание построено в 1969 году. Проектная мощность — 650 учащихся. Заявка на финансирование по ее капремонту в правительство Новосибирской области была подана несколько лет назад. В 2024 году средства выделены в рамках федеральной программы «Развитие образования» национального проекта «Образование» на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования. Финансирование осуществляется из федерального бюджета.

Ранее редакция сообщала, что в августе 2024 года члены родительского комитета школы № 26 города Обь обратились к Бастрыкину с жалобой на срыв сроков ремонта школы. В январе 2025 года подрядчику школы в городе Обь предъявлено обвинение. Его руководителей подозревают в покушении на мошенничество.