Нарушения в организации питания в 77 школах Красноярска привели к уголовному делу

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело о халатности чиновников мэрии из-за нарушений в организации питания в 77 из 101 школ Красноярска, сообщает ГСУСК РФ по региону.

— Вследствие недобросовестного отношения к службе должностными лицами администрации Красноярска допущены нарушения при организации и контроле школьного питания в 77 общеобразовательных учреждениях на территории Красноярска в период 2023-2024 учебного года… Возбуждено уголовное дело по факту халатности неустановленных должностных лиц администрации города Красноярска, — говорится в сообщении.

Следствие установило, что в рамках заключенного договора об организации школьного питания между «Дирекцией по организации школьного питания» и ООО «Межрегиональная кейтеринговая компания» (МКК) пищеблоки в этих школах были не в полном объеме укомплектованы сотрудниками.

— В первый день 2023-2024 учебного года в образовательных учреждениях поставщиком была завезена продукция только для льготной категории детей, отсутствовало цикличное меню основного питания, а также меню дополнительного питания обучающихся, не было обеспечено наличие достаточного количества кухонной посуды, осуществлен прием на пищеблоки недозрелых овощей с начальными признаками порчи, отсутствовал достаточный объем либо вовсе отсутствовали пищевые продукты, — пояснили в ведомстве.

Жалобы на организацию школьного питания начали поступать от местных жителей в начале сентября. Прокуратурой была организована проверка.

Прокуратура направила материалы в следственный орган для возбуждения уголовного дела. Главе города Владиславу Логинову и операторам питания внесены представления. Кроме того, в отношении замруководителя главного управления образования возбуждено административное дело за нарушение прав обучающихся.

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