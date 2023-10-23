План социально-экономического развития Сибири подписал Михаил Мишустин

Правительство России утвердило план реализации Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2035 года. Распоряжение, утверждающее этот план подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ включает в себя свыше 150 мероприятий, сгруппированных в рамках нескольких направлений.
В план стратегии вошла реализация почти 20 проектов, расположенных в Новосибирской области. Часть из них уже находится в работе. В том числе с привлечением частных инвесторов, либо по их инициативе:
- Ввод в эксплуатацию образовательного кампуса НГУ
- Запуск научной установки класса «мегасайенс» — синхротрона «Сибирский кольцевой источник фотонов»
- Продолжение модернизации аэропорта «Толмачево»
- Техническое оснащение воздушного пункта пропуска через государственную границу РФ в «Толмачево»
- Поисково-оценочные работы на подземные воды для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения поселков Ложок и Дорогино.
- Ликвидация несанкционированных свалок
- Подготовка предложений по финансированию в период до 2035 года проектов реконструкции участков автомобильной дороги Р-254 «Иртыш», строительство восточного обхода Новосибирска
- Реконструкция автомобильного пункта пропуска через государственную границу РФ «Павловка»
- Развитие транзитного коридора Москва — Казань — Новосибирск — Монголия – Китай для увеличения пропускной способности дорог
- Завершение строительства мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромская
- Реконструкции железнодорожной инфраструктуры по направлению «Новосибирск – Барнаул» с учетом роста грузооборота
- Строительство линейного элеватора мощностью 200 тыс. тонн и с оборотом 500 тыс. тонн в год в Каргатском районе
- Строительство молочного завода с производительностью 1150 тонн молока в сутки «ЭкоНивы»
- Проработка возможности реализации проекта по созданию агробиотехнопарка на базе
- Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий в Краснообске
- Освоение участка недр «Богатырь» Горловского бассейна компанией ООО «Богатырь»
- Онкологический диспансер в Новосибирской области на 800 коек
- Лечебный корпус «Городской клинической больницы № 34»
— Документ сформирован на основании предложений субъектов и профильных ведомств, — отметил Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами 23 октября. — Реализация предусмотренных мероприятий позволит обеспечить опережающий рост экономики регионов, повысить её конкурентоспособность и создать новые рабочие места.
Напомним, стратегия социально-экономического развития СФО до 2035 года была принята Правительством в январе 2023 года.
Ранее редакция сообщала о том, что дорожную карту реализации стратегии развития Сибири представят в марте.