План социально-экономического развития Сибири подписал Михаил Мишустин

Правительство России утвердило план реализации Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2035 года. Распоряжение, утверждающее этот план подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ включает в себя свыше 150 мероприятий, сгруппированных в рамках нескольких направлений.

В план стратегии вошла реализация почти 20 проектов, расположенных в Новосибирской области. Часть из них уже находится в работе. В том числе с привлечением частных инвесторов, либо по их инициативе:

— Документ сформирован на основании предложений субъектов и профильных ведомств, — отметил Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами 23 октября. — Реализация предусмотренных мероприятий позволит обеспечить опережающий рост экономики регионов, повысить её конкурентоспособность и создать новые рабочие места.

Напомним, стратегия социально-экономического развития СФО до 2035 года была принята Правительством в январе 2023 года.

Ранее редакция сообщала о том, что дорожную карту реализации стратегии развития Сибири представят в марте.