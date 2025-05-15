Рекламодателям

Наряд на школьный выпускной стоит в Новосибирске до 350 тысяч рублей

  • 15/05/2025, 12:00

Наряд на школьный выпускной стоит в Новосибирске до 350 тысяч рублей
Платье можно купить в салоне, на маркетплейсе, в секонд-хенде или взять в аренду

Выпускной бал бывает только один раз, а запомниться он должен на всю жизнь. И, желательно, не только самому выпускнику или выпускнице, но и всему их окружению. Но остаться в памяти он должен не безумными поступками и убойными дозами выпитых бокалов, а, например, стильным, сугубо индивидуальным образом. И, если у юношей в этом плане выбор ограничен, то юные леди могу реализовать буквально все свои фантазии. Тем более, что в этом году мода отменила строгие правила по выбору наряда на последний школьный бал.

платье на выпускной

Выпускницы могут выбрать, как миди, так и макси, как облегающий силуэт, так и свободный крой. Подобрать модель можно в любом ценовом диапазоне, начиная от 3,5 тысяч рублей, заканчивая сотнями тысяч. Выбрать платье можно как офлайн, в розничном магазине, так и онлайн, на любом маркетплейсе. Если же бюджет максимально ограничен, то можно взять наряд в аренду или подобрать его в секонд-хенд.

Корреспондент Infopro54 изучила предложения для выпускниц в Новосибирске.

Специализированные салоны в центре Новосибирска

В салонах, специализирующихся на продаже вечерних платьев, цены начинаются от 16 тысяч рублей.

платья на выпускной

За эту сумму здесь можно приобрести самую простую модель из атласной ткани с прямой юбкой в пол и открытыми плечами. При этом платье совсем не выглядит нарочито простым. Изюминкой наряда можно считать высокий разрез на юбке и некоторая асимметрия в покрое. Чем выше цена, тем сложнее модель. Так, за 50 тысяч рублей здесь же можно приобрести платье макси с ажурными рукавами-крыльями, вырезами по боковым линиям и юбкой, расклешенной к низу.

Центральный рынок

Офлайн-вариант вечернего платья в бюджетном варианте можно найти на Центральном рынке. И здесь выбор нарядов впечатляет.

 

платья на рынке на выпускной

В небольших павильончиках можно найти, как мини, так и макси, как строгие формы, так и свободные летящие, как с изобилием блесток, так с полным отсутствием каких-либо украшений. А цены начинаются от 3,5 тысяч рублей. Самое дорогое платье обойдется его будущей владелице в 13 700 рублей.

Секонд-хенд

Именно в секонд-хенде можно найти одежду знаменитых европейских брендов, да еще и по очень доступной цене. Здесь можно найти наряды от Armani, ЕA7 и многих других. При этом цены на одежду во вторые руки ниже самых демократичных. Так, милое коктейльное платье небесно-голубого цвета средней длины будет стоить всего 1299 рублей, а за 899 рублей можно купить его же укороченный аналог. Ценовой максимум на вечерние платья в таких отделах не превышает 2 500 рублей.

платья секондхэнд

Аренда

Аренда премиальных нарядов на выпускной бал начинается от 3 900 рублей. Модельный ряд очень широкий, а подобрать подходящую модель можно на любом специализированном сайте. Цены здесь варьируются от 3 900 рублей до 15 000 рублей.

аренда вечернего платья

Среди нарядов есть, как откровенно-смелые, так и безупречно-изысканные. Но в основном это длинные платья в пол, с открытыми плечами и глубокими декольте.

Маркетплейсы

Маркетплейсы изобилуют подобными предложениями. При этом ценовой разбег здесь самый впечатляющий, от 1 500 рублей до 350 000 рублей. Модельный ряд также самый разнообразный. Среди предложенных моделей есть и нарочито простые, больше напоминающее летние варианты, и чрезмерно-усложнённые с обилием рюшей, блесток и разрезов на всевозможных местах. Так что новосибирским школьницам есть из чего выбирать. Наряд найдется на любой запрос, как модельный, так и ценовой.

Напомним, в этом году выпускные вечера с вручением аттестатов пройдут в Новосибирске с 23 по 30 июня.

Ранее редакция сообщала о том, что стоимость банкета на выпускной начинается от 12 тысяч рублей в Новосибирске. 

Иллюстрации созданы с помощью нейросети Шедеврум. внутри текста 1 и 2 фото Infopro54, автор: Маргарита Романова.

503

Рубрики : Общество Город

Регионы: Новосибирск

Теги : стоимость платья на выпускной


ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Виктор Толоконский, российский государственный и политический деятель, председатель Совета директоров МВК «Новосибирск Экспоцентр»

Виктор Толоконский: Строительные компании Сибири можно поддержать госзаказами

На фоне падения рыночного спроса другой альтернативы сохранения отрасли сегодня нет
Все материалы
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Новосибирский депутат Украинцев прочитал восемь томов своего дела
15/05/25 15:30
Бизнес Политика Право&Порядок
Первое кафе новосибирской кухни откроется в столице Сибири
15/05/25 15:00
Бизнес
Новосибирский министр Минпромторга связывает своё дело с закупками для СВО
15/05/25 14:15
Право&Порядок
В Новосибирской области выросла плата за негативное воздействие на природу
15/05/25 14:00
Бизнес Власть
СК Кузбасса подтвердил возбуждение дела против замглавы Ростехнадзора
15/05/25 12:30
Право&Порядок
Новосибирского министра промышленности Андрея Гончарова отправили в СИЗО
15/05/25 12:15
Право&Порядок
Наряд на школьный выпускной стоит в Новосибирске до 350 тысяч рублей
15/05/25 12:00
Город Общество
Новосибирский гастрономический бренд расширяется на юг Западной Сибири
15/05/25 11:00
Бизнес
Глава СибНИА Владимир Барсук опроверг закрытие проекта самолета «Байкал»
15/05/25 11:00
Власть Технологии
«Урок цифры»: школьникам расскажут, кто создает технологии защиты в интернете
15/05/25 10:40
Технологии
В Новосибирске общегородской выпускной проводить не планируют
15/05/25 10:30
Общество
Дилеры прогнозируют падение продаж автомобилей в России в мае
15/05/25 10:00
В Новосибирской области избран новый президент федерации футбола
15/05/25 9:30
Спорт
Какой бизнес двигает своих людей в депутаты в Новосибирске и области
15/05/25 9:00
Бизнес Власть Политика
Тендер на корректировку схемы метро в Новосибирске отменили
14/05/25 20:00
Бизнес Власть Транспорт
В Новосибирске нашли подрядчика на видеосъемку ЕГЭ
14/05/25 19:30
Бизнес Образование
Дом.рф планирует выставить на торги еще два участка в Новосибирске
14/05/25 19:00
Власть Недвижимость
Конституционный суд разрешил пересмотр итогов приватизации в 1990-х в Новосибирске
14/05/25 18:25
Бизнес Власть
Бизнес-центр, уклоняющийся от оплаты за вывоз мусора, выявили в Новосибирске
14/05/25 18:15
Бизнес Власть Право&Порядок
На предприятиях Новосибирска нашли токсичное мясо
14/05/25 18:00
Общество Право&Порядок
Популярное
Мужчина усыпил девушку в кафе в центре Новосибирска и исчез
12/05/25 17:45
Когда сажать огурцы: советы новосибирского агронома по подготовке почвы
11/05/25 14:36
Новосибирский агроном Шубина рассказала, что можно посадить в огороде в мае
30/04/25 12:00
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на май 2025
30/04/25 11:25
Больного сокола спасла художница из Новосибирска
29/04/25 15:30
В Новосибирске на дороге с Гусинобродском кладбище пробка
27/04/25 15:30
Новости компаний
Банк Уралсиб провел уроки финансовой грамотности в школах Кемерова
15/05/25 9:10
Будущие журналисты представят свои лучшие работы в номинации «ПРОба пера»
14/05/25 12:48
Банк Уралсиб стал партнером праздничных мероприятий к Дню Победы в Белово Кемеровской области
13/05/25 9:10
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в Топ-4 кредитных карт с бесплатными переводами
12/05/25 11:02
Подвигам сибиряков на фронте и в тылу посвящены работы в конкурсе журналистов
5/05/25 17:47
Банк Уралсиб стал партнером выставки «Победителям посвящается!»
30/04/25 10:25

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×

Поиск по автору:

×
Май 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска