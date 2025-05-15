Наряд на школьный выпускной стоит в Новосибирске до 350 тысяч рублей

Выпускной бал бывает только один раз, а запомниться он должен на всю жизнь. И, желательно, не только самому выпускнику или выпускнице, но и всему их окружению. Но остаться в памяти он должен не безумными поступками и убойными дозами выпитых бокалов, а, например, стильным, сугубо индивидуальным образом. И, если у юношей в этом плане выбор ограничен, то юные леди могу реализовать буквально все свои фантазии. Тем более, что в этом году мода отменила строгие правила по выбору наряда на последний школьный бал.

Выпускницы могут выбрать, как миди, так и макси, как облегающий силуэт, так и свободный крой. Подобрать модель можно в любом ценовом диапазоне, начиная от 3,5 тысяч рублей, заканчивая сотнями тысяч. Выбрать платье можно как офлайн, в розничном магазине, так и онлайн, на любом маркетплейсе. Если же бюджет максимально ограничен, то можно взять наряд в аренду или подобрать его в секонд-хенд.

Корреспондент Infopro54 изучила предложения для выпускниц в Новосибирске.

Специализированные салоны в центре Новосибирска

В салонах, специализирующихся на продаже вечерних платьев, цены начинаются от 16 тысяч рублей.

За эту сумму здесь можно приобрести самую простую модель из атласной ткани с прямой юбкой в пол и открытыми плечами. При этом платье совсем не выглядит нарочито простым. Изюминкой наряда можно считать высокий разрез на юбке и некоторая асимметрия в покрое. Чем выше цена, тем сложнее модель. Так, за 50 тысяч рублей здесь же можно приобрести платье макси с ажурными рукавами-крыльями, вырезами по боковым линиям и юбкой, расклешенной к низу.

Центральный рынок

Офлайн-вариант вечернего платья в бюджетном варианте можно найти на Центральном рынке. И здесь выбор нарядов впечатляет.

В небольших павильончиках можно найти, как мини, так и макси, как строгие формы, так и свободные летящие, как с изобилием блесток, так с полным отсутствием каких-либо украшений. А цены начинаются от 3,5 тысяч рублей. Самое дорогое платье обойдется его будущей владелице в 13 700 рублей.

Секонд-хенд

Именно в секонд-хенде можно найти одежду знаменитых европейских брендов, да еще и по очень доступной цене. Здесь можно найти наряды от Armani, ЕA7 и многих других. При этом цены на одежду во вторые руки ниже самых демократичных. Так, милое коктейльное платье небесно-голубого цвета средней длины будет стоить всего 1299 рублей, а за 899 рублей можно купить его же укороченный аналог. Ценовой максимум на вечерние платья в таких отделах не превышает 2 500 рублей.

Аренда

Аренда премиальных нарядов на выпускной бал начинается от 3 900 рублей. Модельный ряд очень широкий, а подобрать подходящую модель можно на любом специализированном сайте. Цены здесь варьируются от 3 900 рублей до 15 000 рублей.

Среди нарядов есть, как откровенно-смелые, так и безупречно-изысканные. Но в основном это длинные платья в пол, с открытыми плечами и глубокими декольте.

Маркетплейсы

Маркетплейсы изобилуют подобными предложениями. При этом ценовой разбег здесь самый впечатляющий, от 1 500 рублей до 350 000 рублей. Модельный ряд также самый разнообразный. Среди предложенных моделей есть и нарочито простые, больше напоминающее летние варианты, и чрезмерно-усложнённые с обилием рюшей, блесток и разрезов на всевозможных местах. Так что новосибирским школьницам есть из чего выбирать. Наряд найдется на любой запрос, как модельный, так и ценовой.

Напомним, в этом году выпускные вечера с вручением аттестатов пройдут в Новосибирске с 23 по 30 июня.

Ранее редакция сообщала о том, что стоимость банкета на выпускной начинается от 12 тысяч рублей в Новосибирске.