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Стоимость банкета на выпускной начинается от 12 тысяч рублей в Новосибирске

  • 19/04/2025, 16:30
Стоимость банкета на выпускной начинается от 12 тысяч рублей в Новосибирске
И это только за еду и напитки

Учебный год подходит к концу и родителям будущих выпускников самое время задуматься о месте и самой концепции проведения самого важного праздника в школьной жизни. И здесь не стоит забывать, что выпускной — это в первую очередь торжество для самих детей, а значит при выборе локации и формировании самой программы нужно обязательно учитывать мнение  повзрослевших наследников. Самим же родителям нужно заранее откладывать деньги, ведь средний чек такого мероприятия в Новосибирск составит не менее двенадцати тысяч на семью, и это только за один банкет.

Банкетные залы

Интернет изобилует предложениями различных ресторанов и загородных домов, готовых организовать выпускной, что называется «под ключ». Цены в этом сегменте варьируются от двух с половиной до четырех тысяч рублей за человека. Помимо еды и напитков, в некоторых заведениях придется оплатить аренду зала.

Если организовать праздник планируется в центре города, то средний бюджет банкета на семью из трех человек обойдется не менее 12 тысяч рублей. Так, в ресторане «Domina Novosibirsk» только за еду и напитки придется заплатить четыре тысячи за одну персону. Аренду банкетного зала здесь оплачивать не нужно. Вместимость зала ресторана рассчитана более, чем на 200 мест.

Немного дешевле организовать банкет в ресторане «Мед». Здесь стандартный набор еда+напитки обойдется в 3 800 рублей. Оплачивать аренду здесь тоже не придется, а банкетный зал рассчитан максимум на 200 человек.

В ресторане «Абникум», помимо застолья, которое обойдется в 4 000 рублей с человека, нужно будет оплатить аренду зала, составляющую 30 000 рублей. Самих банкетных залов здесь несколько, самый большой умещает не более 120 человек.

Уставшим от шума мегаполиса детям и их родителям можно провести праздник в окружении природных красот. Правда, удаленность от города, на итоговой стоимости мероприятия сильно не сказывается. Так, в ресторане «Shalet», расположенном в Заельцовском парке, еда и напитки обойдутся в 3 850 рублей за человека. Банкетный зал ресторана вмещает до 350 человек, а аренду оплачивать здесь не нужно.

Праздник в летней веранде «Лесная» в Мочище стоит немного дешевле. Само застолье обойдется в 3 000 рублей с человека. Но дополнительной статьей расходов станет аренда веранды, а это дополнительно 40 000 рублей.

Если не банкетный зал, то …

Концертные и шоу программы, фокусы и квесты – интернет переполнен предложениями от развлекательных агентств Новосибирска. Например, в «Кульминации» выпускникам предлагают организовать игровое шоу, которое станет полным аналогом популярных телевизионных трансляций. Здесь ребята почувствуют себя реальными участниками таких телепередач, как «Студия союз», «Где логика» и «Угадай мелодию». Игра рассчитана на полтора часа, а стоимость начинается от 1 600 рублей за человека. Аренда лофта для продолжения праздничной программы обойдется в 3 500 тысяч рублей за час.  «Телевизионное» шоу с выездом на место проведения банкета обойдется в 1 800 рублей за человека, в зависимости от удаленности локации. Подобное мероприятие можно провести и в студии «Два дивана», где после увлекательных шоу и игр для выпускников и их родителей, обещают дискотеку.

Не менее увлекательный выпускной обещают организовать в «Квестории». Здесь обещают полное погружение выпускников в мир компьютерной игры, действие которой разворачивается в реальности. Помимо выездных квестов, в компании готовы организовать праздник «под ключ»: от выбора ресторана до праздничной программы. Стоимость пакета начинается от 100 тысяч рублей.

16+

Ранее редакция сообщала о том, что в 2024 году организация выпускного для одиннадцатиклассника в Новосибирске обошлась родителям в среднем в 16 600 рублей, для девятиклассника — в 11 500 рублей.

Фото freepik, автор: wavebreakmedia-micro.

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : аренда на выпускной


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