Новосибирский гастрономический бренд расширяется на юг Западной Сибири

В начале июня новосибирский бренд «Горячий цех», представляющий концепцию современного мясного ресторана, откроет новое заведение в Кемерово. Это заведение станет пятым в географии его присутствия. «Горячий цех» работает в Новосибирске, Тюмени, Уфе и Красноярске. Владельцы заведения обещают кемеровчанам интересный гастрономический опыт и атмосферу, которые сделают его неотъемлемой частью городской культуры.

Напомним, в Новосибирске ресторан «Горячий цех» открылся в мае 2019 года. Тогда это было довольно неожиданное решение, ведь создатели нового бренда обещали, что мясные блюда будут готовиться на открытом огне на виду у гостей.

Проект «Горячий цех» принадлежит ресторанной группе «РМ-Консалтинг», развивающей Park Cafe, People`s, «Перчини», «Чучвара», «ХочуПури» и «New York Pizza Новосибирск». Ресторан среднего ценового сегмента рассчитан максимум на 200 посетителей.

В 2023 году руководство ресторана решило масштабировать его через франчайзинг. На тот момент локации бренда, помимо Новосибирска, были уже в Уфе и Тюмени. Тогда же стало известно о дальнейших планах компании на расширение. А вот в Новосибирске открывать другие заведения не планировалось.

Ранее редакция сообщала о том, что в компании RestMe заявили о расширении сети «Аджикинежаль». До конца этого года в Барнауле будет запущен второй ресторан с одноименным названием по новосибирской франшизе.