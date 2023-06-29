Насекомые на вооружении Пентагона

В ходе пленарного заседания депутат Госдумы Ирина Яровая заявила, что власти США работают над технологиями двойного назначения, многие из которых в состоянии нанести экономический ущерб другим странам. Парламентарий предложила обратить внимание на проект «Насекомые-союзники», с помощью которого Штаты могут поражать сельхозкультуры насекомыми, переносящими «генно-модифицированные вирусы и патогены», предаёт цифровое издание «360TV».

Яровая настаивает на необходимости принять меры по обеспечению безопасности, при этом отмечая, что в лабораториях США уже разработали формы заражения. Она уверена, что урон в случае нанесения биологических атак может быть немалым.

Ранее редакция сообщала, что депутат предложил отправлять бездомных собак в Украину подрывать танки.