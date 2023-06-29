Новосибирцев приглашают в баню

30 июня в Новосибирске после реконструкции открывается муниципальная баня по ул. 25 лет Октября, 19, сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска. В здании обновлены помещения для отдыха, раздевалки, зоны для моечных процедур, парилки, купели и сенсорные дорожки из камней для массажа ступней ног.

Напомним, в Новосибирске в 2018 оду шесть из десяти муниципальных бань решено передать в концессию лотами по две штуки: «довеском» к более-менее перспективной бане идет намного менее интересная для бизнеса. Концессионное соглашение о реконструкции двух муниципальных бань, расположенных на улицах 25 лет Октября и Вересаева, между мэрией города Новосибирска и частным инвестором ООО «Объединение 24» было подписано в 2018 году. После реконструкции половину рабочего времени обновленные бани обязаны предоставлять услуги льготным категориями граждан, никак не ограничивая их.

Ранее редакция сообщала, что мэрия Новосибирска подала два иска в суд к концессионеру.