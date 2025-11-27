Рекламодателям

«Вузы отходят от классики»: высшее образование в России приобретает гибридный формат

  • 27/11/2025, 12:00
Автор: Оксана Мочалова
онлайн-обучение
Современные студенты все чаще совмещают классическое образование и онлайн-курсы

Реалии современного образования

На образовательном рынке появляется все больше онлайн-школ, которые предлагают не только школьные курсы, но и программы университетского уровня.

По словам директора центра развития онлайн-обучения Новосибирского государственного технического университета НЭТИ Анны Козловой сегодня классическое высшее образование сталкивается с рядом вызовов, обусловленных развитием цифровых технологий, изменением рынка труда и повышением доступности альтернативных форм обучения. При этом эксперт уверена, что никакой отдельно взятый онлайн-курс полноценного высшего образования заменить не сможет.

— Высшее образование — это не просто лекции послушать и тесты сдать. Нет, оно дает нечто большее —– глубокое понимание теории, научную базу, способность думать широко и свободно, умение общаться с людьми, видеть картину целиком. Да, бывают проблемы: много ненужных предметов, теория порой отрывается от практики и не соответствует потребностям современного рынка труда… Но именно поэтому многие студенты начинают совмещать традиционное образование с качественными онлайн-программами. Онлайн-курс хорош тогда, когда ты уже знаешь, чего хочешь, готов брать ответственность за свое обучение, способен организовывать себя и учиться самостоятельно. А вот студентам младших курсов тяжело бывает сразу переключиться на самостоятельное освоение материалов, — подчеркнула Козлова.

Руководитель Высшей школы бизнеса НГУЭУ, кандидат экономических наук Эдуард Коложвари тоже считает высшее образование и онлайн-курсы совершенно разными категориями.

— Они соотносятся как общее и частное. Целью первого является формирование развитой личности, профессиональной, способной к критическому мышлению. Целью второго является получение конкретного, как правило, необходимого в деятельности навыка, — отмечает собеседник редакции.

По его словам, сегмент онлайн-образования более демократичный, доступный как для организаторов, так и для клиентов.

— Зачем долго и мучительно учиться в университете — посмотри, как надо делать, в интернете! Зачем даже онлайн-курсы, когда есть ютюб, рутюб, разные ИИ… И куда же потом придут люди без своего мнения и широкого кругозора? — рассуждает Коложвари.

Такого же мнения придерживается и руководитель оперативного штаба Независимого профсоюза «Новый Труд» Алексей Неживой. Он считает, что высшее образование и онлайн-курсы (онлайн-школы) не являются конкурентами, идет совмещение форматов. Эксперт уверен, в скором времени онлайн-обучение станет стандартом и добавил, что уже сегодня многие вузы страны предлагают онлайн-обучение (Московский институт психологии, онлайн-институт Smart, Российский университет транспорта, Томский государственный университет, Финансовый университет при правительстве РФ и другие).

— Дистанционное образование обладает рядом преимуществ. Главные плюсы— гибкий график, позволяющий совмещать учёбу с работой, и отсутствие необходимости переезжать в другой город. Студенты получают доступ к современным образовательным технологиям и ресурсам, а также возможность учиться из любой точки мира при наличии интернета, — отмечает Алексей Неживой.

Имеются у этой формы обучения есть и минусы, говорит эксперт. Она требует высокой самодисциплины и мотивации, так как отсутствует постоянный контроль. Кроме того, могут возникнуть технические сложности, поскольку для занятий в онлайне необходимы стабильный интернет и компьютер. Еще одним минусом собеседник редакции назвал минимальный личный контакт с преподавателями и одногруппниками.

— Наконец, дистанционный формат подходит не для всех профессий — медицина или инженерные специальности, требующие практической подготовки, освоить полностью удалённо невозможно. Можно прогнозировать, что такие специальности останутся в офлайне, а все остальное постепенно перейдет в онлайн как более гибкий формат. Вполне вероятно, что образование эволюционирует от целостного высшего к базовому высшему, с последующим набором необходимых практических модулей по востребованным на данный момент направлениям, — констатирует собеседник редакции.

Новый идеал сотрудника

При этом Алексей Неживой уверен, что в предпочтениях работодателей также наблюдается отход от классической модели.

— Раньше профессия, полученная в результате долгого обучения, пользовалась стабильным спросом в течение длительного времени. Сейчас, в условиях стремительной роботизации, цифровизации и постоянных изменений, потребность в конкретных профессиональных навыках меняется очень быстро. Можно прогнозировать, что выше всего будут цениться сотрудники, умеющие самостоятельно приобретать необходимые профессиональные компетенции. Соответственно, возрастет ценность брендов, которые профессионально предоставляют такое образование онлайн, — говорит эксперт.

Тем не менее, Эдуард Коложвари уверен, что предпосылок для потери каких-либо позиций классического высшего образования на сегодняшний день нет.

— Количество студентов высшего образования не уменьшается. Есть феномен нарастания доли выпускников школ, поступающих на программы среднего профессионального образования (СПО), примерно до 60%. Но потом половина из них все равно переходит на высшее образование, — отмечает он.

По его словам, для самостоятельной работы достаточно среднего образования.  Но если деятельность усложняется, появляется ответственность за группу людей или техническую систему, высшее образование просто необходимо.

— Для обучения грамотного управления большими группами людей нужна уже бизнес-школа. А вот навык оформления презентаций можно получить и на онлайн-курсах. При нашем университете тоже действует система онлайн-курсов разной сложности, они хорошо дополняют основное университетское образование, помогая студентам добирать отдельные навыки смежных профессий, не включенные в основную программу по выбранной специальности, — говорит Коложвари.

Он считает, что несмотря на постоянные изменения, происходящие вокруг, высшее образование должно быть в авангарде и даже в большей части задавать их.

— Университетские преподаватели – умные люди, они очень стараются быть современными, соответствовать реалиям и формировать у студентов адекватное мировоззрение. В нашем постиндустриальном, информационном, даже уже постинформационном обществе высшее образование просто необходимо и является залогом правильного ориентирования в сложной реальности, — резюмировал он.

Анна Козлова тоже считает, что в сфере фундаментального бакалавриата и магистратуры конкуренции с онлайн-обучением практически нет. Иная ситуация в дополнительном профессиональном образовании.

— Тут борьба идет жесткая, особенно когда речь идет о курсах повышения квалификации. Вот там университеты действительно сильно уступают крупным игрокам вроде Skillbox или Нетологии. Университетам пока трудно угнаться за скоростью изменений и гибкостью предложений конкурентов. Хочется верить, что эта тенденция в ближайшем будущем начнет меняться, — резюмирует собеседница редакции.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские педагоги оценили риски замещения учебы алгоритмами ИИ.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум

246

Рубрики : Общество Образование

Регионы: Россия Новосибирская область

онлайн-обучение высшее образование


