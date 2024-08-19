Настоящий сатанизм: девушка устроила фотосессию на кладбище в Новосибирске

В сети появилось видео, на котором девушка ночью разгуливает по одному из новосибирских кладбищ. На ролик со странным вояжем по погосту наложена рок-композиция.

Автор видео облачена в черное одеяние, в руках у нее книга с отметкой 18+. Она бродит среди могил и прикуривает от свечи. Опубликованная в интернете видеозапись с сатанинским флером привлекла внимание общественников.

— В сети размещен видеоролик, на котором происходит глумление над могилами и в котором демонстрируется неподобающее поведение при посещении кладбища. Считаю, что указанные действия содержат признаки преступления, предусмотренного ст. 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения» — прим. редакции). Мы обратились в органы и просим установить и привлечь к уголовной ответственности лицо, виновное в совершении преступления, — заявил активист «Русской общины» в разговоре с VN.ru.

По словам собеседника, заявление от общественников приняли. На каком именно кладбище происходили съемки, пока установить не удалось.

Ранее редакция сообщала о том, что в одном из сел в Тогучинском районе Новосибирской области свиньи разрыли могилы героев СВО.