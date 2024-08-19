Из-за срыва сроков программы «Чистая вода» регион потеряет более 80 млн рублей

В связи с несвоевременным вводом в эксплуатацию объектов, которые реализуются в рамках программы «Чистая вода» в Новосибирской области, регион должен вернуть в федеральный бюджет 81,5 млн рублей. Об этом говорится в ответе на запрос общественника Евгения Митрофанова из МинЖКХ. Документ подписан и.о. министра Евгением Назаровым. Речь идет об объектах в Татарске, Коченево и Ордынском.

Напомним, это объекты, которые должна была построить компания ООО «СпецТрансСтрой». По данным МинЖКХ, готовность объекта в Коченево составляет 90%, Ордынском — 75%, Татарске — 69,4%.

В августе мировой суд Коченевского судебного района принял решение оштрафовать генерального директора ООО «СпецТрансСтрой» Сергея Арапова почти на 9 млн рублей за нарушение сроков исполнения государственного контракта. В августе по материалам прокурорской проверки в отношении главы рабочего поселка Коченево возбуждено уголовное дело о халатности при исполнении национального проекта «Чистая вода».

Напомним, депутаты регионального парламента Новосибирской области еще мае предлагали включить «СпецТрансСтрой» в реестр недобросовестных поставщиков.

— Из-за низкой производительности одной подрядной организации — ООО «СпецТрансСтрой» — не сданы три объекта. Деньги на них есть, но люди страдают без воды! — возмущался на комитете по ЖКХ депутат Дмитрий Козловский.

Евгений Назаров пояснял, что ведомство привлекает прокуратуру, надзорные органы, работает с администрациями районов, мотивирует подрядчика, чтобы работы на объектах были выполнены в срок, но не всегда это получается.

— Эти объекты обязательно нужно вводить, поэтому мы ищем механизмы не расторгать контракт, а довести работы до конца. В противном случае сдача этих объектов перенесется на следующий год, — добавлял замгубернатора Сергей Семка.

Ранее редакция сообщала о том, что налоговики требуют признать «СпецТрансСтрой» банкротом.