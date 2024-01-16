До Бастрыкина дошли многочисленные жалобы на отсутствие тепла в домах Новосибирска

16 января председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя регионального управления Евгения Долгалева доклад о предварительных и окончательных результатах расследования по уголовному делу, возбужденному в связи с обращениями об отсутствии теплоснабжения в жилых домах Новосибирска.
— На единую многоканальную телефонную линию, а также по электронным каналам связи Информационного центра СК России поступили многочисленные обращения о том, что в результате произошедшей 11 января текущего года коммунальной аварии прекращена подача отопления и горячего водоснабжения в многоквартирные дома в городе Новосибирске. Отмечается, что теплосбытовая организация ликвидировала аварию, однако управляющие компании ресурсоснабжение до настоящего времени не восстановили, — говорится в сообщении.
Отмечается, что многочисленные обращения в коммунальные и аварийные службы, администрацию, а также широкое освещение ситуации в СМИ результатов не принесли.
Напомним, коммунальная авария, в результате которой без отопления в левобережье Новосибирска остались без отопления 2400 домов, произошла в ночь на 11 января. На протяжении шести дней жители многоквартирных домов оставались без тепла, школы были переведены на дистанционное обучение, детские сады — закрыты. Больницы прекратили прием больных и проведение плановых операций.
Новосибирцы жалуются, что дозвониться до управляющих компаний невозможно, сотни сообщений оставлены в Telegram-канале «СГК Новосибирск».
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей со стороны неустановленных лиц.
Как доложил на аппаратном совещании в мэрии доложил начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Перязев, на 16 января жители 87 многоквартирных домов Кировского и Ленинского районов Новосибирска остаются без тепла.
Ранее редакция сообщала, что жители 87 многоквартирных домов остаются без тепла в левобережье Новосибирска.
Фото с сайта СУ СКР по Новосибирской области
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