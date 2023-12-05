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Наталья Кошелева станет кандидатом в бизнес-омбудсмены Новосибирской области

  • 05/12/2023, 17:10
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Наталья Кошелева станет кандидатом в бизнес-омбудсмены Новосибирской области
Региональное отделение «Опоры России» официально объявило о выдвижении ее кандидатуры на пост уполномоченного на выборах в марте 2024 года.

Новосибирское областное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» объявило о выдвижении своего кандидата на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей Новосибирской области. Об это заявил председатель отделения Игорь Салов на пресс-конференции в Новосибирске. Им станет исполнительный директор Новосибирского областного отделения «Опоры России» Наталья Кошелева.

— Мы как общероссийская общественная организация, во всех регионах принимаем участие в выборах уполномоченного по правам предпринимателей и уже имеем определенные позитивные результаты. В 16 регионах России уполномоченными по правам бизнеса выбраны выходцы из региональных отделений Опоры России. Новосибирское отделение является лучшим отделением в России, и было обязано предложить свою кандидатуру, — сказал он.

Игорь Салов добавил, что кандидатура Натальи Кошелевой уже прошла согласование в федеральном центре «Опоры России».

— Недавно президент «Опоры России» Калинин Александр Сергеевич и исполнительный директор федеральной дирекции Шубин Андрей Николаевич, направили письма поддержки нашего кандидата губернатору Новосибирской области и руководителю заксобрания, — рассказал он.

Напомним, бизнес-омбудсмен выбирается сроком на пять лет. Действующий бизнес-омбудсмен Николай Мамулат был избран на пост уполномоченного по правам предпринимателей в Новосибирской области 31 января 2019 года. За кандидатуру Мамулата тогда проголосовало 63 депутата Законодательного собрания. Его полномочия истекают в марте 2024 года.

Ранее редакция сообщала, что критерии оценки давления власти на бизнес обсудили в Новосибирске.

Фото предоставлено реготделением «ОПОРЫ РОССИИ»

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : Опора России Наталья Кошелева выборы бизнес-омбудсмен


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