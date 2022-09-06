Американские актеры Шон Пенн и Бен Стиллер попали в санкционные списки России

Как сообщили в пресс-службе МИД РФ, российские власти ввели ответные санкции в отношении 25 граждан США. В список попали не только высокопоставленные чиновники, но и популярные голливудские актеры Шон Пенн и Бен Стиллер. Все они больше не смогут посетить Россию.

Как стало известно, с начала российской спецоперации оскароносный Шон Пенн дважды посещал территорию Украины. А также он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским в феврале. По информации некоторых СМИ, Пенн снимает документальный фильм о событиях в Украине.

Его коллега Бен Стиллер тоже посещал Украину, но чуть позже, летом, тогда он посетил столицу и Львов.

— В порядке ответных мер на постоянно расширяемые Администрацией Джо Байдена персональные санкции против граждан России, в отношении очередной группы лиц из числа членов Конгресса США, высокопоставленных чиновников, представителей делового и экспертного сообществ, а также деятелей культуры, вводится запрет на въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе, — говорится в заявлении ведомства.

Кроме актеров Пенна и Стиллера, под рестрикциями, в частности, оказались: замминистра торговли США Мэтью Аксельрод, сотрудник Института мировой политики Пол Гобл, сенатор-демократ от штата Аризона Марк Келли, сенатор-республиканец от штата Северная Дакота Кевин Крамер и другие. На сайте МИД РФ указан полный поименный список.

В МИД РФ подчеркнули, что враждебные действия американских властей, следующих «русофобским курсом», разрушают двусторонние связи и нагнетают конфронтацию между Россией и США, поэтому будут и далее «получать решительный отпор».

Ранее власти РФ ввели ответные санкции в отношении 55 граждан Канады, среди которых высокопоставленные военные, политики и общественные деятели.