Новому прокурору Новосибирской области обозначили приоритеты работы

Сегодня заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин представил коллективу прокуратуры и приглашенным лицам нового прокурора Новосибирской области Александра Бучмана, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Демешин обозначил ряд актуальных для региона проблем, над которыми предстоит работать органам прокуратуры: защита прав инвалидов, пенсионеров, семей, имеющих детей, строительство объектов в рамках реализации мероприятий национальных проектов, расходование бюджетных средств и средств тарифных источников. Он также отметил необходимость принятия правоохранительными органами региона дополнительных мер по активизации работы в части раскрываемости преступлений, декриминализации сферы дорожного строительства, противодействия взяточничеству и др.

Дмитрий Демешин выразил уверенность в том, что прокуратура Новосибирской области продолжит профессионально решать все поставленные задачи.

Александр Бучман служит в органах прокуратуры свыше 17 лет по окончании Московского института права. Прошел путь от следователя районной прокуратуры до прокурора Амурской области.

Ранее редакция сообщала, что Яков Хорошев, ранее занимавший должность областного прокурора, ушел в отставку в августе.