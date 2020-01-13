Бизнес ищет кого получше

Производство

Наиболее активно кадровые рокировки в 2019 году проходили на производственных предприятиях. В январе генеральным директором ОАО «Новосибирский аффинажный завод» (НАЗ) решением совета директоров был назначен Андрей Ергин.

На пресс-конференции в феврале он анонсировал планы завода по развитию направления металлотрейдинга, а также восстановления цеха по производству платины и палладия. В июне на предприятии снова сменилось руководство — его возглавил Дмитрий Латыпов, а НАЗ скорректировал планы развития. Причины кадровых изменений в компании не комментировали.

В начале апреля руководство сменилось на одном из крупнейших оборонных предприятий области — АО «Новосибирский патронный завод» (НПЗ). Его возглавил Святослав Добрынин, ранее занимавший пост первого заместителя гендиректора. Петр Добрынин, его отец, перешел в совет директоров. Напомним, НПЗ является якорным арендатором первого частного промпарка Новосибирска — «Новосиб». В середине года генеральный директор ООО «Новая лизинговая компания» («НЛК», оператор Индустриального парка «Новосиб») Александр Осадчий рассказывал корреспонденту Infopro54, что выручка парка в 2018 году сильно упала — в основном за счет результатов, показанных «Новосибирским патронным заводом», выручка которого из-за санкций сократилась на 60%. В 2019 году предприятие переводило свои контракты в рублевую зону.

В апреле изменения в топ-менеджменте произошли и на заводе Coca-Cola HBC Россия в Новосибирске. Его возглавил Евгений Окунев. До этого он курировал производство компании во Владивостоке. Перед Окуневым были поставлены задачи по обеспечению бесперебойной работы завода по выпуску продукции, а также по достижению финансовых целей и показателей предприятия. В ноябре компания вышла на инвестсовет области с проектом расширения производства. Объем инвестиций не назывался.

В сентябре экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко стал управляющим ООО «Металлсервис-Новосибирск» в статусе индивидуального предпринимателя. Компания входит в состав ООО «Металлсервис-групп» (управляет ПАО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина», Москва). В структурах этой группы чиновник работает с 2018 года. По данным базы Rusprofile, в том же год выручка новосибирского актива группы составила 4,7 млрд рублей, прибыль — 19 млн (бухгалтерская отчетность). В августе 2018-го сообщалось, что Юрченко будет курировать развитие частного индустриального парка «Комбинат 179». Планировалось, что он разместится на площадках парка «Новосиб», а также заводов ОАО «НПО «Сибсельмаш», ОАО «НПО «Луч», ПАО «НМЗ им. Кузьмина». Инициатором проекта выступал Эдуард Таран — основатель и президент РАТМ Холдинга.

Кадровые рокировки в минувшем году проходили на новосибирских предприятиях, связанных с «Роснано». В конце сентября с поста руководителя АО «НЭВЗ-Керамикс» ушел гендиректор Николай Кравчук. Впрочем, в декабре он вновь вернулся на эту должность. Напомним, в сентябре стало известно, что «Роснано» выкупит акции компании у ХК ПАО «НЭВЗ-Союз».

Кстати, в сентябре с руководящего поста ушел и гендиректор ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» Виктор Медведко. Как отмечалось на сайте раскрытия информации компании, «в связи с выходом на пенсию». На эту должность был назначен экс-гендиректор ООО «Лиотех» — другого актива «Роснано» в Новосибирске — Игорь Чапаев. Медведко был избран председателем совета директоров «НЭВЗ-Союз».

Несколько кадровых перестановок в 2019 году произошло на предприятиях РАТМ Холдинга. В мае председателем совета директоров АО «Завод «Экран» (актив РАТМ Холдинга, управляющая компания индустриального парка «ЭКРАН») был избран Константин Корсунь, ранее занимавший должность генерального директора акционерного общества. Исполнять обязанности гендиректора завода стал Сергей Трофимов. В статусе председателя совета директоров Корсунь начал заниматься общим руководством стратегическими проектами завода, в том числе реализацией индустриально-парковой модели на промышленных площадках других предприятий РАТМ Холдинга (АО «Катайский насосный завод», ПАО «Ростовский оптико-механический завод»), а также на базе арендованного имущественного комплекса АО «Сибэлектротерм». Осенью 2019 года холдинг выиграл второй конкурс по управлению этой площадкой.

В июле совет директоров назначил генеральным директором «Завода «Экран» Александра Журавлева.

А в начале октября член совета директоров и председатель правления АО «Завод «Экран» Павел Бобошик возглавил другой актив холдинга — ООО «Сибирское стекло». Ранее этой должности в компании не было. Как поясняли в пресс-службе холдинга, Виталий Миронов, ранее руководивший «Сибстеклом», продолжит работу в статусе исполнительного директора и станет курировать операционную деятельность предприятия. Бобошик будет заниматься стратегическим развитием.

В октябре сменился гендиректор на градообразующем предприятии города Искитима — АО «Новосибирский завод искусственного волокна» (НЗИВ) (входит в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех»). В статусе временного руководителя на этом посту сейчас работает Алексей Кузнецов. Экс-гендиректор Рустам Исмайлов возглавлял предприятие с января 2018 года.

Изменения произошли и в руководстве ПАО «Тяжстанкогидропресс». В октябре решением совета директоров с этого поста был снят владелец ООО «СМЦ «Стиллайн» Николай Степакин. Его место занял Владимир Бирюков, ранее работавший в статусе исполнительного директора «Тяжстанкогидропресса» и первого заместителя директора «СМЦ «Стиллайн».

Транспорт

В начале апреля начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай представил коллективу нового заместителя начальника дороги по Новосибирскому территориальному управлению. Им стал Евгений Дербилов, ранее занимавший должность заместителя начальника Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры — филиала ОАО «РЖД».

В мае совет директоров ОАО «Новосибирскавтодор» принял решение назначить гендиректором компании Юрия Бондаренко. Руслан Власов, ранее возглавлявший «Новосибирскавтодор», сосредоточился на личных бизнес-проектах, сообщала пресс-служба компании. До этого Бондаренко работал в группе компаний «Новосибирскавтодора», в том числе генеральным директором ООО «Технадзор». Экс-директор АО «Сибэко» Руслан Власов возглавлял дорожную организацию полгода. В 2019 году «Новосибирскавтодор» отыграл несколько крупных контрактов на территории Новосибирской области: реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Толмачево (ВПП-2, 3,6 млрд рублей), строительство автомобильной дороги «Обход с. Сарапулка с мостом через реку Иня в Мошковском и Тогучинском районах Новосибирской области» (2 млрд рублей), строительство дорог по улице Титова и Петухова, Кроме того, компания участвовала в реализации федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги», вела реконструкцию автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» в границах Новосибирской области.

В сентябре Вадим Клебанов назначен генеральным директором S7 Airlines (бренд АО «Авиакомпания «Сибирь»). В течение последних 5 лет он руководил авиакомпанией «Глобус», входящей в состав холдинга S7 Group. Напомним, в марте 2019 года в авиакатастрофе погибла совладелица авиакомпании Наталия Филева.

Кадровые изменения анонсировались в мостостроительной группе АО «Сибмост» — пятый раз за 2 года. В сентябре стало известно, что с должности президента компании ушел Андрей Райков. Он был назначен на этот пост летом 2018 года. Вакансия руководителя размещалась на специализированных ресурсах.

Судя по сайтам раскрытия информации, компанию в статусе врио президента до сих пор возглавляет Сергей Титов, экс-министр транспорта Новосибирской области. Напомним, «Сибмост» находится в сложной финансовой ситуации с 2016 года. В ноябре 2019-го Следственный комитет Новосибирской области сообщил о закрытии уголовного дела, возбужденного в отношении генерального директора АО «Сибмост», который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание налогов). Задолженность возникла в 2017 году. В ноябре 2019-го компания сдала путепровод через железную дорогу «Омск – Новосибирск» в Коченевском районе. Ввод в эксплуатацию объекта откладывался несколько раз. Работы на еще одном объекте компании — Восточном обходе — также отстают, теперь уже от нового графика. Об этом на пресс-конференции в конце 2019 года заявлял губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Бизнес

В начале 2019 года совет директоров АО «Региональные электрические сети» принял решение назначить на пост генерального директора компании Яну Балан. Об этом сообщала пресс-служба АО «РЭС». Предыдущим местом работы Балан был новосибирский филиал АО «Сибирская генерирующая компания» (СГК), где она занимала должность директора по экономике и финансам. Тогда же отмечалось, что предыдущий директор компании Сергей Ильичев решил сконцентрироваться на реализации других проектов, которые не связаны с деятельностью АО «РЭС». В марте появилась информация, что он входит в список подозреваемых в хищении нескольких миллиардов рублей.

В апреле генеральным директором ООО «ДСК КПД-Газстрой» и ООО «КПД-Газстрой-Инвест» назначена Наталья Горбунова, ранее занимавшая должность директора по экономике и финансам.

В середине года стало известно, что экс-руководитель Госжилинспекции Новосибирской области Евгений Пономарев вернулся на бизнес-поле региона. До этого он несколько месяцев работал в Самаре исполнительным директором ООО «Жилищно-коммунальная система», собственником которого являлось АО «ДомКом Инвест», аффилированное с коммунальным холдингом «Мой коммунальный стандарт» (МКС). В июле он возглавил ООО «Управляющая компания ЖКХ-Партнер», в октябре — ООО «УК ЖКХ-Сибирский ресурс». Обе компании занимаются управлением и эксплуатацией жилого фонда в Новосибирске и связаны с Анастасией Пономаревой. Напомним, в 2018 году участники новосибирского рынка ЖКХ говорили о прецедентах его «рейдерского захвата». В итоге в августе глава ГЖИ региона ушел в отставку по собственному желанию.

В июле 2019 года в Новосибирске была зарегистрирована ассоциация «Сибирский зерновой консорциум», которую возглавил генеральный директор АО «Новосибирская продовольственная корпорация» Александр Тепляков. Учредителями ассоциации стали 11 предприятий. В ее задачи входит подготовка предложений и рекомендаций по вопросам совершенствования работы зернового рынка Сибири и участия в разработке и реализации федеральных, региональных и муниципальных программ и проектов социально-экономического развития.

Финансы

В феврале управляющим директором департамента сети и развития продаж Росбанка по Сибири была назначена Елена Елисеева. Перед ней поставлена задача развития розничного бизнеса банка в макрорегионе, интенсификация продаж в премиальном сегменте и малом бизнесе, обеспечения эффективной деятельности сети отделений, а также увеличения активной клиентской базы банка и доли рынка в Сибири.

В марте управляющий новосибирского филиала ООО «Брокеркредитсервис» (БКС) «Премьер» Григорий Сосновский переехал в Москву, где начал курировать региональную сеть БКС «Ультима». Судя по сайту компании, управляющим новосибирским филиалом БКС «Премьер» сейчас является Николай Соколов.

В июле региональным управляющим АО «Альфа-Банк» в Новосибирске был назначен Андрей Фишер. До этого он занимал позицию директора регионального центра «Сибирский» Альфа-Банка по направлению «малый, средний и корпоративный бизнес». В его обязанности вошло общее руководство филиалом, реализация стратегии банка на розничном и корпоративном рынках, продвижение новых продуктов и услуг в регионе, а также активное взаимодействие с региональными органами власти.

В ходе реорганизации руководство «Райффайзенбанка» решило объединить региональные центры «Уральский» и «Сибирский». В ноябре 2019 года стало известно, что возглавлять это объединение будет Эльвира Емец, которая работает в структурах банка с 2017 года. Анна Тихонова, до этого руководившая сибирским подразделением, ушла по собственному желанию.

На страховом рынке региона самой заметной рокировкой является смена руководства новосибирского филиала «Росгосстраха». В конце года на эту должность был назначен Алексей Игошин. До этого он 11 лет управлял новосибирским филиалом СК «ВТБ Страхование». Экс-руководитель РГС Максим Поправко в конце октября перешел в СК «Югория», где возглавил областное подразделение компании.

Персоны

Бывший губернатор Красноярского края и Новосибирской области Виктор Толоконский в октябре стал советником президента РАТМ Холдинга Эдуарда Тарана. Как рассказывал Толоконский в интервью InfoPro54, в круг его задач входит разработка стратегических планов реализации проектов холдинга, а также взаимодействие с органами власти.

Миграция

Новосибирские чиновники и предприниматели по-прежнему востребованы в других регионах России. Бывший начальник новосибирского метрополитена, экс-вице-мэр Новосибирска и экс-вице-губернатор области Андрей Ксензов в феврале был назначен на должность заместителя министра транспорта Республики Крым. В первой половине года ходили слухи, что он может вернуться в регион и приступить к работе в группе компаний «Сибавтобан». Судя по сайту минтранса Крыма, Ксензов продолжает работать в республике.

В марте новым руководителем управления федеральной почтовой связи Омской области стал Денис Петроченко. Ранее он был директором филиала X5 RETAIL GROUP в Новосибирске, а также занимал руководящие должности в банковской сфере. В правительстве Омской области сообщали, что приоритетными задачами Петроченко на посту руководителя Омского филиала Почты России станут построение эффективной деятельности отделения, повышение доступности услуг почтовой связи в отдаленных населенных пунктах и сельской местности, модернизация филиалов почтовой связи, развитие логистики, а также внедрение и реализация новых проектов на территории региона.

В августе генеральным директором АО «Томскавтотранс» был назначен Евгений Демченко, до этого работавший в органах внутренних дел, а также возглавлявший организацию по доставке нефтепродуктов ООО «Маник» (Новосибирск). Об этом сообщала пресс-служба правительства Томской области.

В августе на новую работу в другом регионе вышел и экс-глава корпоративного блока банка ВТБ в Новосибирске Вячеслав Брюханов. Он возглавил омский филиал банка «Открытие».

В сентябре экс-начальник комитета жилищно-коммунального хозяйства мэрии Новосибирска и бывший вице-мэр Оби в Новосибирской области Илья Сиводедов был назначен генеральным директором ООО УК «Жилищные системы Красноярска». Об этом сообщал пресс-центр компании. Под управлением компании находятся 2000 жилых домов, более 9 тысяч кв. м жилого фонда города.

Фото: баз-pixabay.com, автор- qimono, остальные- пресс-служб компаний, редакции