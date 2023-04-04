Назван топ-10 застройщиков по объему текущего строительства в Новосибирске

Опубликован топ застройщиков по объемам текущего строительства на 1 апреля 2023 года. Рейтинг размещен на портале Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ).

Топ застройщиков Новосибирской области, как и на начало 2023 года, возглавила ГК «Расцветай». Девелопер возводит 595,6 тыс. кв. м жилья. В строительстве у компании ― 11 жилых комплексов, в которых 48 многоквартирных домов, а также один дом с апартаментами. Рейтинг компании не изменился и остался на уровне 5 баллов. Компания занимает 19 место в общероссийском рейтинге.

Второе место по региону и 13 по России ― у строительной компании «Брусника» (штаб-квартира в Екатеринбурге). На 1 апреля 2023 года компания возводит в Новосибирске 302,9 тысячи кв. м. В строительстве у девелопера ― 16 многоквартирных домов в шести жилых комплексах. Рейтинг компании — 5 баллов.

Замыкает тройку лидеров в региональном рейтинге ГК «КПД-ГАЗСТРОЙ», которая возводит 171 тыс. кв. м жилья. В строительстве у девелопера ― 11 многоквартирных домов в трех жилых комплексах. Компания занимает 96 место среди всех российских застройщиков. Рейтинг компании ― 5 баллов.

На четвертом месте в региональном и 155 место в общероссийском рейтингах занимает ГК «СМСС». На 1 апреля 2023 года девелопер возводит в Новосибирской области 118,4 тыс кв метров жилья в восьми жилых комплексах, семь многоквартирных домов и два дома с апартаментами.

ГК «ВИРА-ГРУПП» поднялась на одну позицию и заняла пятое место в рейтинге: 115,2 тыс кв метров жилья. В строительстве на 1 апреля находится восемь многоквартирных домов в четырех жилых комплексах.

Строительная компания «Энергомонтаж» опустилась с пятого на шестое место. На 1 апреля компания возводит 110,5 тыс. кв. м — 12 многоквартирных домов в трех жилых комплексах.

Топ застройщиков Новосибирской области

Седьмую строчку рейтинга заняла ГК «Капитал Инвест НСК», которая поднялась на одну строчку в рейтинге. Компания возводит 82,8 тысячи кв. м. в одном жилом комплексе, два многоквартирных дома. Компания имеет рейтинг в 0,5 балла по соблюдению декларируемого срока ввода жилья. По данным ЕРЗ, весь объем строительства ведется с переносом сроков.

Также в топ-10 вошли «Стрижи» (80,1 тыс. кв. м — 13 многоквартирных домов в четырех жилых комплексах), Фонд защиты участников долевого строительства Новосибирской области (72,4 тыс кв. метров — семь многоквартирных домов в шести жилых комплексах) и ГРУППА МЕТА (72,1 тыс кв метров — девять многоквартирных домов в четырех жилых комплексах. По данным ЕРЗ, почти 60% жилья возводится с переносом сроков строительства).

Всего, по данным ЕРЗ, на 1 апреля в Новосибирской области числятся 102 застройщика.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область в феврале возглавила российский рейтинг по выводу на рынок жилья.