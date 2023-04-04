Землям Новосибирской области присваивают категории риска

В Новосибирской области категорировано 14 тысяч земельных участков по степени риска нанесения ущерба почве, пишет КП-Новосибирск со ссылкой на пресс-службу территориального управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям.

Только с начала текущего года было обнаружено более 350 сельскохозяйственного назначения, которые несут риск причинения вреда (ущерба) почве, как объекту охраны окружающей среды.

По данным ведомства, подавляющему большинству из них присвоена категория умеренного риска. В частности, это участки, смежные с промышленными землями, специального назначения, рядом с объектами энергетики, связи, возле дорог, теплотрасс и радиовышек.

Кроме того, к соответствующей категории относятся небольшие птицефабрики и участки рядом с землями, где разводят свиней.

К категории среднего риска относятся земли, где проводится комплекс мер по повышению плодородности и получению высокого урожая, а также более крупные птицефабрики и земли рядом со свинофермами.

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