Акции OCSiAl «заморозили» в Лондоне

Люксембургский суд наложил обеспечительные меры на акции компании OCSiAl, принадлежащие госкорпорации «Роснано», по иску бывших совладельцев ЮКОСа. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией в «Роснано». По его словам, соответствующее решение было принято в конце 2022 года, в настоящее время идут судебные разбирательства. Факт ареста пакета акций OCSiAl РБК подтвердил источник, близкий к Group Menatep Limited (GML; холдинговая компания, представляющая интересы бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа).

OCSiAl основана в Новосибирске. Юрий Коропачинский и его партнёры Олег Кириллов, Юрий Зельвенский и Михаил Предтеченский придумали бизнес на графеновых нанотрубках в 2009 году, в 2011 году компания стала резидентом Академпарка. В 2014 году долю в компании выкупило «РОСНАНО».

Является первым российским «единорогом» («Единорог» — молодая растущая компания, которая еще не достигла точки безубыточности, уже оценена рынком в 1 млрд долларов, в 2019 году. — Ред.), работающим в реальной экономике. Крупнейший в мире производитель графеновых нанотрубок, единственная компания, владеющая масштабируемой технологией их промышленного синтеза.

В 2021 году OCSiAl успешно закрыл серию раундов по привлечению инвестиций в сумме более $100 млн. На тот момент инвесторы оценили компанию около $2 млрд, сообщала пресс-служба компании. OCSiAl является одним из самых удачных инвестиционных активов «РОСНАНО».

Сейчас штаб-квартира OCSiAl находится в Люксембурге. С начала спецоперации компания отказывается давать любые комментарии.

Напомним, осенью 2020 года ООО «Оксиал Аддитивс НСК» (входит в ГК OCSiAl) был предоставлен земельный участок в Советском районе Новосибирска для реализации масштабного инвестиционного проекта «Строительство научно-производственного комплекса площадью около 16 000 кв. м». Общая сумма капитальных вложений по всему проекту анонсировалась в 641 млн рублей. Реализация данного проекта позволила бы увеличить мощности по производству сверхчистых графеновых нанотрубок в 4 раза, концентратов и суспензий — в 2,5 раза по отношению к имеющемся мощностям опытно-промышленного производства. При этом себестоимость производства сверхчистых графеновых нанотрубок Tuball™ снизится на 35%, сообщала пресс-служба правительства Новосибирской области. В декабре 2022 года аудиторы Контрольно-счетной палаты Новосибирской области сообщали, что в Академгородке затягивается строительство проекта «Оксиал», так как подстанция «Академическая», строительство которой осуществлялось с 2012 года с помощью бюджетных средств, до сих пор не введена в эксплуатацию.

В 2024 году OCSiAl планировала запустить новый завод в Люксембурге, анонсируемая мощность первой очереди — до 100 тонн.

Ранее редакция сообщала о том, что «Роснано» могут ликвидировать.