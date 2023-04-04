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Акции OCSiAl «заморозили» в Лондоне

  • 04/04/2023, 13:14
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Акции OCSiAl заморозили
Как сообщают федеральные СМИ, суд наложил обеспечительные меры на ценные бумаги инновационной компании из Новосибирска.

Люксембургский суд наложил обеспечительные меры на акции компании OCSiAl, принадлежащие госкорпорации «Роснано», по иску бывших совладельцев ЮКОСа. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией в «Роснано». По его словам, соответствующее решение было принято в конце 2022 года, в настоящее время идут судебные разбирательства. Факт ареста пакета акций OCSiAl РБК подтвердил источник, близкий к Group Menatep Limited (GML; холдинговая компания, представляющая интересы бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа).

OCSiAl основана в Новосибирске. Юрий Коропачинский и его партнёры Олег Кириллов, Юрий Зельвенский и Михаил Предтеченский придумали бизнес на графеновых нанотрубках в 2009 году, в 2011 году компания стала резидентом Академпарка. В 2014 году долю в компании выкупило «РОСНАНО».

Является первым российским «единорогом» («Единорог» — молодая растущая компания, которая еще не достигла точки безубыточности, уже оценена рынком в 1 млрд долларов, в 2019 году. — Ред.), работающим в реальной экономике. Крупнейший в мире производитель графеновых нанотрубок, единственная компания, владеющая масштабируемой технологией их промышленного синтеза.

Новости Новосибирска

Новосибирского «единорога» оценили в 2 млрд долларов

В 2021 году OCSiAl успешно закрыл  серию раундов по привлечению инвестиций в сумме более $100 млн. На тот момент инвесторы оценили компанию около $2 млрд, сообщала пресс-служба компании. OCSiAl является одним из самых удачных инвестиционных активов «РОСНАНО».

Сейчас штаб-квартира OCSiAl находится в Люксембурге. С начала спецоперации компания отказывается давать любые комментарии.

Напомним, осенью 2020 года ООО «Оксиал Аддитивс НСК» (входит в ГК OCSiAl) был предоставлен земельный участок в Советском районе Новосибирска для реализации масштабного инвестиционного проекта «Строительство научно-производственного комплекса площадью около 16 000 кв. м». Общая сумма капитальных вложений по всему проекту анонсировалась в 641 млн рублей. Реализация данного проекта позволила бы увеличить мощности по производству сверхчистых графеновых нанотрубок в 4 раза, концентратов и суспензий — в 2,5 раза по отношению к имеющемся мощностям опытно-промышленного производства. При этом себестоимость производства сверхчистых графеновых нанотрубок Tuball™ снизится на 35%, сообщала пресс-служба правительства Новосибирской области. В декабре 2022 года аудиторы Контрольно-счетной палаты Новосибирской области сообщали, что в Академгородке затягивается строительство проекта «Оксиал», так как подстанция «Академическая», строительство которой осуществлялось с 2012 года с помощью бюджетных средств, до сих пор не введена в эксплуатацию.

В 2024 году OCSiAl планировала запустить новый завод в Люксембурге, анонсируемая мощность первой очереди — до 100 тонн.

 

Ранее редакция сообщала о том, что «Роснано» могут ликвидировать

Фото редакции

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Рубрики : Инновации Бизнес Промышленность

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : производство графеновых нанотрубок Акции OCSiAl заморозили


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