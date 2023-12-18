Внимание главы Следственного комитета привлек еще один девелопер из Новосибирска

Бастрыкин обратил внимание на Светлый

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву возбудить уголовное дело по обращению о нарушении прав жителей микрорайона Светлый поселка Октябрьский Новосибирской области. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Редакция Infopro54 изучила отзывы жителей микрорайона, которые появились после размещения в различных группах информации о возбуждении уголовного дела. Часть людей заявили, что подтверждают нарушения, о которых говорится в обращении в Следственный комитет. Другие пишут, что эта информация не соответствует действительности. В Следственном комитете редакции сообщили, что уголовное дело еще не возбуждено.

— В СУ СК России по Новосибирской области проводилась процессуальная проверка по сообщению о ненадлежащем состоянии дороги к образовательному учреждению в поселке Октябрьский, а также проводится процессуальная проверка по доводам об отсутствии электричества, качественного водоснабжения и транспортного сообщения, — отмечается в сообщении, размещенном в телеграм-канале информационного центра СК России.

Как пояснил источник редакции в СК, из всей массы жителей населенного пункта всего двоих не устраивает, что он находится в частных руках.

— Они хотят, чтобы жилмассив принадлежал государству. К сожалению, когда они там покупали себе жилье, нужно было все риски просчитывать, — говорит собеседник редакции.

В чем обвиняют?

Корреспондент редакции решил своими глазами посмотреть на то, что происходит в микрорайоне. Редакция также обратилась к представителям компании-застройщика микрорайона Светлый — строительно-финансовое объединение (СФО) «Основа» — с предложением прокомментировать нарушения, которые указаны в обращении жителей.

«Местный предприниматель выкупил более 200 гектаров земли в населенном пункте, предназначенных для индивидуального жилищного строительства. В последующем на этих участках без изменения их категории возведены многоквартирные дома и социальные учреждения».

Как пояснил редакции представитель компании СФО «Основа» Вячеслав Лычко, земельные участки, на которых строится жилой район Светлый, изначально относились к землям сельхозназначения. Основатель СФО «Основа» Светозар Дарнев приобрел земли, находившиеся в частной собственности. 18 октября 2010 года постановлением правительства Новосибирской области эти земли были переведены в земли поселений и включены в земли населенных пунктов поселка Октябрьский Мошковского района Новосибирской области (Документы имеются в распоряжении редакции. — Ред.).

Из этого следует, что земля приобреталась не у публичных субъектов.

— Земельные участки, в соответствии с градостроительной документацией, имеют в основе разрешенное использование для жилищного строительства. Как тогда, так и сейчас на них осуществляется жилищное строительство (блокированная жилая застройка, многоквартирные жилые дома), — говорит Вячеслав Лычко.

Он акцентирует внимание на том, что перед строительством объектов жилого назначения застройщик обязан получить разрешение на строительство, а для этого подготовить пакет документов, определенный Градостроительным кодексом. Эти документы подаются в уполномоченный орган, по результатам рассмотрения которых застройщик получает разрешение на строительство и только после этого может выходить на площадку. По многоквартирным домам проектная документация проходит независимую экспертизу, а потом проверку в Госинспекции.

— Говорить, что при таких вводных что-то можно построить незаконно — близко к абсурду, — подчеркивает собеседник Infopro54.

«В микрорайоне Светлый не благоустроены автомобильные дороги, в том числе ведущие к образовательным учреждениям».

Как отметил корреспондент Infopro54, о благоустройстве дорог в Светлом сейчас говорить сложно, так как на дворе зима и морозы. Но они почищены, в том числе дорога, идущая к школе.

Тротуары, подходы к подъездам посыпаны песком, но наледь на покрытии также заметна.

По словам представителей компании, при локальной застройке МКД, «Французский квартал», «Альпийский квартал», «Тихий дворик», ЖК «Ясный» (то есть все объекты жилого района, в том числе социальные) сразу обеспечиваются дорожной и иной необходимой инфраструктурой.

— В соответствии с нормативной документацией, при подготовке проектов в ней учитывается, помимо прочего, обеспечение проездов, парковок и т.д., и это жестко контролируется Госстройнадзором, — говорит генеральный директор СФО «Основа» Антон Рехтин. — Все дороги мы строим согласно нормативам, также мы на себя берем обязательства по обеспечению дорожной инфраструктуры необходимыми составляющими для функционирования общественного транспорта.

Что касается дороги до школы, расположенной в Светлом, то, по словам Вячеслава Лычко, контрактом не было предусмотрено строительство указанной дороги.

— Та дорога, о которой говорится в заявлении, находится в муниципальной собственности Барлакского сельсовета, — поясняет Вячеслав Лычко.

По имеющейся информации, администрацией Барлакского сельсовета на начало 2024 года запланировано проведение публичной процедуры по отбору организации, которая обеспечит разработку проекта сметной документации ремонта дороги.

«В микрорайоне Светлый отсутствует уличное освещение».

Антон Рехтин заверяет, что 99% улиц и тропинок микрорайона Светлого освещены, а компания внимательно отслеживает работу систем освещения. Корреспондент Infopro54 проехал по улицам поселка. Неработающих фонарей действительно практически нет.

— Однако в Светлом есть территория таунхаусов, где собственники до сих пор не определились с формой управления имуществом. Не исключаю, что там могут возникать проблемы с освещением, — говорит собеседник Infopro54. — Мы первое время шли людям навстречу, ждали, когда они объединятся, примут решение, платили вместо них за освещение улиц и до сих пор платим, но территория по-прежнему бесхозна.

В этой части Светлого можно увидеть неработающие фонари. Некоторые из них разбиты.

«Застройщик микрорайона Светлый не проводит ремонт коммунальных систем школы и детского сада».

Школа работает в жилом районе Светлый с 2020 года. В рамках муниципального контракта ее приобрел в собственность Мошковский район. Причем застройщик сдал ее полностью укомплектованной оборудованием. Приемка объекта проходила через госэкспертизу, плюс компания несет ответственность за устранение выявленных недочетов в течение 5 лет с момента сдачи объекта. То же самое касается детского сада.

— Если у муниципальных объектов в процессе эксплуатации возникают какие-то вопросы, которые попадают под гарантийное обслуживание, то мы берем и решаем их. Но таких случаев за 4 года практически не было, — говорит Антон Рехтин. — Я бы сказал, что мы и сегодня продолжаем улучшать эти объекты по доброй воле. Приобретаем инвентарь, необходимый для образовательного процесса, осуществляем финансирование мероприятий, проводимых учреждением и т.д.

«В результате изношенности водопровода гражданам поступает некачественная питьевая вода».

Антон Рехтин сообщил Infopro54, что организация, осуществляющая подачу холодного водоснабжения, ежегодно подготавливает план мероприятий по обследованию систем водоснабжения и в случае необходимости проводит текущий либо капитальный ремонт сетей. Также он подчеркнул, что в рамках действующего законодательства ресурсоснабжающая организация осуществляет отбор проб воды для проверки качества ее соответствия нормативным требованиям. Результаты отбора проб соответствуют нормативам. Кроме того, с целью поддержания качества поставляемого ресурса дважды в год проводится промывка системы водоснабжения.

— СФО «Основа» ежегодно предусматривает финансовые средства на усовершенствование технологического процесса системы водоснабжения. Если давать оценку состоянию системы водоснабжения, я уверенно скажу, что она находится в хорошем состоянии, — говорит Антон Рехтин.

Причина для жалоб есть

Тем не менее, судя по сообщениям в соцсетях, на объектах поселка Светлый жители сталкиваются с неубранными подъездами, неработающими дверями в подъезды, люди жалуются на качество уборки снега и гололед около подъездов, на некачественную установку окон, которые промерзают, неработающую вентиляцию. Эти претензии они подтверждают фотографиями в соцсетях.

Судя по отзывам, на эти жалобы активно реагирует ГЖИ.

Кроме того, есть жалобы на установку счетчиков, которые обещал смонтировать застройщик, а сейчас их должны оплачивать жители; на высокие платежки за тепло с ноября. Антон Рехтин в разговоре с корреспондентом Infopro54 признал, что у компании есть недоработки, но все они устраняются по мере выявления.

— Глобальных проблем на территории жилого района точно нет, — заявляет Рехтин. — Как и в любой компании, работающей в сфере ЖКХ, у нас есть текучка кадров. К примеру, человек уволился, ему вовремя не успели подобрать замену, из-за чего вовремя не убрали в подъезде и на придомовой территории — и люди сразу начинают активничать в соцсетях. Сейчас модно не решать вопросы, а заниматься писаниной, сидя на диване. Я уже неоднократно обращался к жителям Светлого: если у вас есть замечания, приходите на прием, который я провожу лично каждую пятницу, пишите заявления, и мы будем их отрабатывать. Писанина в интернете не является официальным обращением к застройщику. Мы стараемся оперативно реагировать на сообщения и жалобы в социальных сетях, если они находят реальное подтверждение и при условии, что это относится к обязательствам СФО «Основа».

И что дальше?

Как сообщили редакции в СФО «Основа», пока в компанию не поступали запросы от Следственного комитета на предоставление информации и документации.

В компании заверили, если СК запросит необходимую документацию, то СФО ее безусловно предоставит.

С другой стороны, администрация группы «Микрорайон «Светлый» г. Новосибирск» «ВКонтакте» также заявила о готовности предоставить имеющуюся у нее информацию «по многочисленным нарушениям, коррупционным схемам, нецелевому использованию госсредств и прочую информацию» в Следственный комитет. Кроме того, судя по сообщениям в соцсети, инициативная группа также готовит жалобу в Генпрокуратуру.

Ранее редакция сообщала о том, что Госдума одобрила закон о защите граждан от недобросовестных управляющих компаний в сфере ЖКХ.