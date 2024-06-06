ХК «Сибирь» подписал контракт с нападающим Константином Сусловым

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» заключил контракт с нападающим Константином Сусловым. Он будет играть за команду два года.

Как сообщили в команде, он является ограниченно свободным агентом.

На данный момент Суслову 24 года. Воспитывался в екатеринбургском «Автомобилисте». Там сыграл три игры за три сезона.

В прошлом сезоне хоккеист выступал в ВХЛ за команду «Горняк-УГМК». Всего тогда он забил 6 шайб в ворота противника и отдал 22 результативных передачи.

Ранее редакция сообщала о том, что футбольный клуб «Новосибирск» переименуют в «Сибирь».