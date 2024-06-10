Высокочастотные импульсные лазеры разрабатывают в Новосибирске

Ученые Лаборатории нелинейной фотоники Новосибирского государственного университета (НГУ) используют неустойчивость лазерного усиления для развития и исследования нового метода формирования импульсов в волоконном лазере.

Как сообщили в НГУ, исследователи планируют создать экспериментальные образцы короткоимпульсных источников лазерного излучения, которые востребованы в различных отраслях.

Особенностью новых лазерных источников станет высокая частота следования и узкая линия генерации. Это важно для усовершенствования технологии, которая используется в сетях 5G.

Специалисты уже продемонстрировали первые результаты: они сгенерировали импульсы с частотой более 1 ГГц. Схема такого лазера компактна и перспективна.

Помимо источника излучения на одной длине волны, команда проекта работает над двухволновой генерацией импульсов на разных длинах волн. Такие источники востребованы в лидарных измерениях, исследовании материалов и химии, ВКР-спектроскопии.

— Мы намерены разработать новый класс импульсных лазерных систем, использующих неустойчивость лазерного усиления. Они будут более простыми в реализации и дешевыми, — отметил ведущий научный сотрудник лаборатории НГУ Сергей Смирнов.

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