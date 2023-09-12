Названа стоимость голосов кандидатов в губернаторы Новосибирской области

В Новосибирской области стало известно сколько стоил каждый голос избирателя для кандидатов. Определить этом можно по сумме потраченных средств деленной на количество голосов избирателей.

Евгений Ледебев израсходовал на агитацию 1,326 миллиона рублей из избирательного фонда. Таким образом один голос для него стоил стоил 26,7 рублей. Всего он набрал их 49 600, это 7,14% от общего числа проголосовавших.

Владимир Плотников вложил в агитацию 19,513 миллиона рублей, набрав 30 183 голоса (4,34%). Одного голос для него выходит в крупные 646 рублей.

Роман Яковлев потратил на агитацию 6,42 млн рублей, набрав 74 512 голоса. Средняя стоимость голоса составила порядка 86 рублей.

Андрей Травников, согласно отчетности избиркома, вложил самую большую сумму в агитацию — 33,4 миллиона рублей. Но если разделить на количество голосов (526 282 или 75,72%) выходит не такая большая сумма за один голос — 63,5 рубля.

Напомним, что в Новосибирской области на выборах работало 1 804 постоянных избирательных участка, а также 9 избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (СИЗО и медицинские учреждения). Ключевая кампания — выборы губернатора. Помимо региональных выборов в области проходили 23 избирательных кампании по дополнительным выборам депутатов представительных органов муниципальных образований в 15 районах и городе Бердске. Проголосовать можно было с 8 утра 8 сентября до 8 вечера 10 сентября.

Ранее редакция сообщала о том, что Андрей Травников прокомментировал отсутствие выпечки на избирательных участках.