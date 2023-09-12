Участок дороги от Новосибирска до Раздольного открыли в Новосибирской области

В Новосибирской области открыли движение по участку реконструкции автомобильной дороги от Новосибирска до Раздольного. Об этом сообщает пресс-служба ТУАД по Новосибирской области.

— По заказу Территориального управления автомобильных дорог работы выполнены на трассе «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» на участке км 12 — км 14 в Новосибирском районе. Это — 1 пусковой комплекс, протяженностью 1,78 км, — говорится в сообщении.

Новая четырехполосная дорога обеспечит комфортное и безопасное движение транспорта по загруженной магистрали в восточном направлении региона — в сторону Кузбасса, Томска.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске откроют часть дороги на Винаповском мосту.