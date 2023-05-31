Названа сумма, которую власти направили на расселение жильцов взорвавшегося дома на Линейной, 39

В ходе 26-й сессии Совета депутатов Новосибирска начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии города Александр Веселков назвал сумму, которая была направлена на расселение жильцов взорвавшегося дома на Линейной, 39 и оказание пострадавшим социальной помощи, передает издание КП-Новосибирск.

По словам депутата, за счет средств Резервного фонда регионального правительства городу были выделены 363,5 млн руб.

Отмечается, что жителей разрушенного после взрыва дома расселят до следующего года. Нынешней зимой пятиэтажку признали аварийной.

Напомним, что в доме № 39 на ул. Линейной проживал 161 человек, включая арендаторов жилья. В результате взрыва газа погибли 14 жильцов, позднее ещё одна из пострадавших скончалась в больнице. Остальных расселили в общежития маневренного фонда, муниципальные соцучреждения, но некоторые предпочли разместиться у родственников. Следственным комитетом по факту взрыва было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Задержаны сотрудники компании ООО «Межрегионгаз Сервис», которые накануне взрыва выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома.

Арест продлен до 9 июня.

Ранее редакция сообщала, что 47 собственников разрушенных квартир на Линейной в Новосибирске получили компенсации.