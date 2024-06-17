Названы даты авиашоу в Мочище

С 26 по 28 июля в Мочище состоится авиашоу под названием «За нашу победу — на взлёт!».

Согласно постановлению губернатора Новосибирской области, будет сформирован организационный комитет, который разработает программу мероприятия и будет осуществлять контроль за его проведением. В состав комитета войдут 33 представителя органов власти.

Напомним, что в прошлом году для зрителей выступали пилотажные группы «Русь» и «Барсы», а также авиамоделисты и парашютисты. В шоу участвовали 400 участников и 80 самолетов. Завершил фестиваль большой концерт.

Ранее редакция сообщала о том, что День рождения города Новосибирска будут отмечать 29 и 30 июня.