Названы даты авиашоу в Мочище

С 26 по 28 июля в Мочище состоится авиашоу под названием «За нашу победу — на взлёт!».
Согласно постановлению губернатора Новосибирской области, будет сформирован организационный комитет, который разработает программу мероприятия и будет осуществлять контроль за его проведением. В состав комитета войдут 33 представителя органов власти.
Напомним, что в прошлом году для зрителей выступали пилотажные группы «Русь» и «Барсы», а также авиамоделисты и парашютисты. В шоу участвовали 400 участников и 80 самолетов. Завершил фестиваль большой концерт.
Ранее редакция сообщала о том, что День рождения города Новосибирска будут отмечать 29 и 30 июня.
Источник фото: правительства Новосибирской области, автор: пресс-служба.
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