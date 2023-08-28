Толпа подростков устроила давку в новосибирском ТЦ «Мега»

В Новосибирске огромная толпа подростков собралась в торговом центре «Мега» днем 27 августа. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
Собор подростков состоялся из-за выступления блогера Миланы Хаметовой.
Концерт в «Меге» начался в 16:00. По данным Телеграм-канала «Новосибирск с огоньком», выступление проходило в условиях давки. Подростки буквально стояли друг на друге.
После этого Милана провела фан-встречу с поклонниками.
Милана Хаметова – российская модель, блогер в Тик Токе и самая юная участница дома тиктокеров «Супер Хаус» с 21 августа 2020 года. Её модельная карьера началась с трёх лет.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирск привезли новый орган из Филиппин.
Фото Pixabay.com, автор StockSnap
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