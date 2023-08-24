В ТОП-20 по Сибирскому федеральному округу попали пять школ из Новосибирска

Пять новосибирских школ попали в топ федерального рейтинга RAEX, пишет цифровое издание atas.info со ссылкой на данные аналитического центра RAEX. Всего в рейтинг вошли 200 средних учебных заведений, выпускники которых наиболее успешно поступают в ведущие отечественные университеты.

В рейтинге школ СФО по уже сложившейся традиции лидирующие позиции занимают общеобразовательные учреждения из новосибирского Академгородка. Первое место занимает СУНЦ (бывшая ФМШ) Новосибирского государственного университета, который ежегодно собирает лучших математиков и физиков со всех сибирских регионов. Также в перечень включили лицей №130 имени академика Лаврентьева (8 место) и Образовательный центр — Гимназия №6 «Горностай» (13 место).

Четвертую строчку рейтинга заняла элитная гимназия №1 (бывшая школа №42), расположенная в центре столицы Сибири.

Согласно данным агентства RAEX, из новых учебных заведений в рейтинг вошел Инженерный лицей НГТУ, который закрепился на двенадцатой позиции.

Ранее редакция сообщала, что эксперты составили рейтинг эффективности вузов по направлениям подготовки.