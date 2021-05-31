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Названы лучшие журналисты и блогеры Сибири по версии «Ростелекома»

  • 31/05/2021, 12:40
bazovaya
«Ростелеком» в Сибири подвел итоги регионального этапа X конкурса для журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее».

Церемония награждения новосибирских победителей и лауреатов состоялась 27 мая в центре культуры и отдыха «Победа».

В этом году сибирские журналисты представили на суд жюри 162 работы. Активнее всех выступила Новосибирская область: отсюда поступила каждая третья заявка на конкурс.  На втором месте — Иркутская область, журналисты Приангарья заявили 23 материала. На третье место поднялась Томская область: из этого региона до финала дошла 21 работа.

Победителей регионального этапа определяли Яков Самохин, председатель правления Новосибирского союза журналистов; Любовь Шальнева, начальник департамента информации и оперативного планирования аппарата полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе; Елена Агамян, начальник службы телевизионных программ ГТРК «Новосибирск»; Наталья Моисеева, директор департамента внешних коммуникаций «Ростелекома» в Сибири и Николай Зенин, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

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«С каждым годом рассказывать о цифровых технологиях становится все сложнее: иногда кажется, что искусственный интеллект шагнул так далеко, что без специального образования понять принцип работы умных устройств невозможно. Но уровень профессионализма сибирских журналистов растет вместе с сервисами, благодаря чему получается рассказать просто о сложном и показать важность тех цифровых преобразований, которые воплощает в жизнь как “Ростелеком”, так и другие телекоммуникационные компании», — отметил Николай Зенин.

Журналисты заявляли работы по четырем основным номинациям: «Печатная пресса», «Радио и телевидение», «Интернет-СМИ» и «Социальные медиа». Кроме того, подать материалы можно было в спецноминации по темам «Кибербезопасность» и «Цифровой регион». Чаще всего новосибирские конкурсанты обсуждали развитие технологий в период пандемии и рассказывали о цифровизации города и области.

— «Тема цифровизации отдаленных сел для меня очень близка! Мои родители живут в глухой деревне в Северном районе Новосибирской области. Каждое лето, приезжая туда, я оказывалась в полной изоляции — ни сотовой связи, ни интернета. А теперь бабушки и дедушки всегда на связи, для меня это очень важно, слышать их, видеть каждый день. Поэтому сюжет на эту тему снимала с особой любовью, трепетом и пониманием значения происходящего», — сказала победительница в номинации «Радио и телевидение» Яна Бугакова, которая сняла сюжет о селе Поварёнка Коченёвского района, в котором запустили пилотный проект «Цифровой сельсовет».

Призерами сибирского этапа конкурса стали:

В номинации «Печатная пресса»:

В номинации «Радио и телевидение»:

В номинации «Интернет-СМИ»:

В номинации «Социальные медиа»:

Журналисты, занявшие первые места в основных номинациях на сибирском уровне, поедут в Москву на федеральный финал конкурса, который состоится 10 июня. Тогда же станут известны победители в двух спецноминациях. Победители федерального этапа отправятся на Дальний Восток и посетят остров Сахалин — территорию, которая активно развивается как цифровой регион.

Стратегическим партнером конкурса выступает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, партнером — АО «Шнейдер Электрик» (юридическое лицо компании Schneider Electric в России), информационную поддержку оказывает группа «Интерфакс». Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики : Бизнес Телекоммуникации

Регионы: Сибирский федеральный округ

Теги : Яков Самохин цифровые технологии телеком Ростелеком Николай Зенин Наталья Моисеева Любовь Шальнева конкурс Елена Агамян Вместе в цифровое будущее


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