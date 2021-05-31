Практики ЦУР в российской раскладке

В 2015 году Организация объединенных наций (ООН) приняла Цели в области устойчивого развития (ЦУР) до 2030 года. Как отмечается на сайте организации, эти цели являются своеобразным призывом к действию, исходящим от всех стран — бедных, богатых и среднеразвитых. Они нацелены на улучшение благосостояния и защиту планеты. Государства-члены ООН признали, что меры по ликвидации бедности должны приниматься параллельно усилиям по наращиванию экономического роста и решению целого ряда вопросов в области образования, здравоохранения, социальной защиты и трудоустройства, а также борьбе с изменением климата и защите окружающей среды (всего 17 целей).
Каждая цель содержит ряд показателей, которые должны быть достигнуты в течение 15 лет. Для их достижения необходимы совместные усилия правительств, гражданского общества и бизнеса. Многие компании за рубежом уже активно работают над реализацией этих целей. Российские предприниматели, выходящие на международные рынки, также отмечают, что зарубежные партнеры обращают внимание: соответствует ли их деятельность ЦУР. От ответа на этот вопрос могут зависеть не только условия, но и судьба контрактов. Так, при прочих равных предпочтение может быть отдано компании, занимающейся реализацией проектов в рамках ЦУР.
— Мы оказываем сервисы, предоставляем кредитование, финансируем различные проекты и активно интегрируем в свою деятельность практику дифференцированного отношения с клиентами в зависимости от ESG-рисков. В наших планах — осуществлять диверсификацию клиентов на основании того, какое влияние они оказывают на окружающую среду, какие политики у них внедрены в рамках их ESG-деятельности. Мы понимаем, что банки в этой ситуации могут выступать в роли направляющего драйвера, — отмечал Кузнецов. — Мы готовы более либерально подходить к оценке финансовых показателей, моделей бизнеса заемщика с точки зрения установления процентных ставок по тем кредитам, которые реально направляются на улучшение или на снижение негативного воздействия на окружающую среду.
Однако основным инструментом воздействия, по его словам, здесь все-таки остается госуправление. Например, в рамках постановления правительства РФ и нацпроекта «Экология» сегодня уже можно осуществлять финансирование проектов с субсидированием расходов в виде облигаций (до 90%) или кредита (до 20%) со сроком кредитования 7 лет. Впрочем, по словам Кузнецова, заявок на такое «зеленое» кредитование от малого и среднего бизнеса региона у Сибирского банка немного. В округе есть проекты только в Красноярском крае и Омской области. Более охотно такие займы пока берут компании в Центральной части России.
— Нужна решимость компаний реализовывать подобные проекты, так как это будут их прямые затраты. Вопрос в том, насколько в моменте их текущая деятельность и уровень воздействия позволяют им работать, — рассуждает банкир.
«ВТБ Лизинг» также предлагает при разработке мер господдержки особое внимание уделять ESG-повестке. В первую очередь, как сообщает пресс-служба компании, сегодня нуждаются в совершенствовании программы субсидирования газомоторной техники, модернизации пассажирского транспорта в городских агломерациях, льготного лизинга в сфере цифровой экономики. С рядом инициатив генеральный директор ГК «ВТБ Лизинг» Дмитрий Ивантер выступил в ходе 10 съезда «Объединенной лизинговой ассоциации».
— Необходимо, чтобы государственная поддержка расходовалась эффективно и была направлена на решение важных экологических и социальных задач, развитие комфортной среды в нашей стране. Для этого программы субсидирования должны быть комплексными, состоять не только из субсидий на приобретение техники, но, в первую очередь, из набора инструментов, стимулов и преференций для создания эффективных производств такой техники в России. Особенно важно этот подход применять для решения задач ESG-повестки, которая сегодня становится все актуальнее, — отметил Дмитрий Ивантер.
В качестве примера в докладе он рассмотрел программы по газомоторной технике, работающие с 2014 года. Их бюджет в 2020-2022 годах — по 3,3 млрд рублей ежегодно. Субсидии предоставляются как скидка на покупку транспортного средства, которая компенсируется производителю. Она может достигать 3,4 млн рублей по единице техники. Цель программ — создать современную газомоторную инфраструктуру в стране. Согласно Транспортной стратегии России, к 2030 году доля автопарка с двигателями на альтернативных видах топлива (в первую очередь речь идет о газомоторном) должна составить минимум 49%. К настоящему моменту это менее 3%, 97% транспорта работают на традиционном топливе. И с 2014 года пропорция почти не изменилась. Причины в том, что в России отсутствуют высокотехнологичные производства такой техники и удобная масштабная инфраструктура для ее использования в виде заправочных станций.
— Для решения важной экологической задачи перехода на альтернативное топливо предлагается проработать механизмы налоговых льгот и лизинговых субсидий для инвестиций в новое современное производство экологичного транспорта. Для достижения цели необходимо снизить стоимость и длительность сертификации авто для производителей, оптимизировать процедуры переоформления документов для конечных потребителей и кратно увеличить число заправочных станций, — поясняют в компании. — Также важно создавать условия для развития производств отечественного IT-оборудования через разработку комплекса мер. К тому же эффективность работы программы льготного лизинга в сфере цифровой экономики ограничена небольшим числом таких производителей сегодня.
В пересмотре и комплексных подходах нуждаются и другие программы господдержки через лизинг, отметил Ивантер. Статьей 36 федерального закона N 164-ФЗ о мерах государственной поддержки лизинговой деятельности предусмотрены более 12 инициатив, но сейчас активно реализуется лишь половина из них.
Итак, разберем подробнее действующие практики в области Целей устойчивого развития, которые реализуют в России международные и отечественные компании…
Пивоваренная компания «Балтика» работает над снижением влияния на окружающую среду по всей цепочке поставок — от поля до бокала — с 2015 года. За это время компания внедрила спутниковый мониторинг СО2 посевов ячменя, на 8% сократила выбросы парниковых газов пивоварнями: с 2015 года уменьшила удельное потребление электричества на 10% и сохранила стабильным расход тепловой энергии, заместив часть «зеленым» топливом. В качестве альтернативных источников энергии «Балтика» использует холодный воздух, зимой охлаждая пиво в процессе производства с помощью технологий драйкулинга и фрикулинга, а не энергоемких компрессоров. Экологичные источники энергии применяют и на заводе в Новосибирске. Также компания использует в котельные пивоварни биогаз с биологических очистных сооружений (БОС). В 2020 году «Балтика» нарастила объем его использования с 8 до 10% от закупок природного газа, начав модернизацию метантенков очистных в Туле и Ярославле, а также уже в начале 2021 года запустив БОСы в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. В их строительство с 2017 года суммарно вложены более 1 млрд рублей. Годом ранее, в 2019-м, были запущены БОСы и на заводе «Балтика-Новосибирск».
Кроме того, «Балтика» обеспечила сбор и переработку почти 50% объема выпущенной упаковки и «озеленила» логистику и охлаждение пива в барах и магазинах. В рамках проекта «Принеси пользу своему городу» «Балтика» обеспечила сбор и переработку 158000 т ПЭТ, алюминия, стеклобоя и макулатуры — почти 50% от эквивалентного объема выпущенной компанией упаковки в 2020 году, приблизившись к своей цели 2022 года: обеспечивать рециклинг не менее половины своей тары. Так, в рамках проекта за 2020 год в Сибири на переработку были направлены около 1550 т ПЭТ, более 1500 т картона и 9000 т стеклянной бутылки.
Пивовары реализуют пилотные проекты по переводу автопарка компании на метан и электричество. Сейчас «Балтика» тестирует 3 автопоезда на метане и в порядке эксперимента оборудовала биотопливными системами 4 грузовика, которые доставляют пиво в Санкт-Петербурге. Кроме того, компания закупила первую партию электропогрузчиков, позволяющих сократить экологический след складских операций. Первые 3 электропогрузчика работают на заводе «Балтика» в Новосибирске.
Чтобы экологично охлаждать пиво в торговых точках, компания переводит оборудование с фреона на пропан, использует технологии LED-освещения и EMS для оптимизации энергорежимов холодильников. На 2020 год «Балтика» на 25% обновила их парк, снизив экослед охлаждения на 24%.
Кстати, во время пандемии компания акцентировала особое внимание на обеспечение здоровья и безопасности сотрудников: показатели травматизма с потерей трудоспособности в 2020 году снизились до 9 случаев (в 2015 году — 13, в 2019 — 17). Кроме того, «Балтика» оказала поддержку партнерам в сегменте HoReCa, наиболее пострадавшем от пандемии, открыв для них горячую линию в марте — для консультаций по юридическим и коммерческим вопросам.
Не смотря на пандемию, «Балтика» продолжила работу по продвижению культуры ответственного потребления пива: информационные проекты просто были переведены в онлайн, например #ChallengeBaltika18+ ко Всемирному дню ответственного потребления пива, Калькулятор ответственного потребления. Сегмент безалкогольного пива в стоимостном выражении вырос практически вдвое с 2016 года, и «Балтика» была одной из первых, кто начал развивать производство безалкогольных сортов в России. С 2016 года инвестиции компании в производственные мощности составили более 195 млн рублей. Сейчас «Балтика» выпускает безалкогольное пиво на 6 из 8 своих заводов — в Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Туле и Ярославле. Всего на пивные безалкогольные бренды «Балтики» приходятся 46,7% продаж в этом сегменте в России.
— Компания ставит перед собой задачу: обеспечить 100% присутствие своего безалкогольного пива в точках, где продается алкогольное — чтобы у взрослых потребителей всегда была альтернатива, если им важно воздержаться от спиртного, — подчеркивает Александр Вершинин. — По данным на 2020 год, безалкогольное пиво продавалось в 75% точек, а его взвешенная дистрибуция в офф-трейде составила 91%, то есть безалкогольные сорта компании продаются почти во всех самых популярных магазинах традиционной торговли. Кроме того, в 2020 году были заключены контракты с крупнейшими онлайн-площадками для продажи безалкогольных сортов пива и начато сотрудничество с онлайн-ритейлерами «Озон», «Утконос», «Самокат», «Яндекс Маркет», Foodzo, «Локалея», «Напитки.ру».
— 2020 год стал серьезным испытанием для компании, наших партнеров, клиентов, сотрудников и потребителей. С прошлого года мы начали реализовывать нашу новую бизнес-стратегию, и пандемия проверила на прочность наши планы и цели — как в коммерческой сфере, так и в ESG-приоритетах, — комментирует Денис Шерстенников, президент пивоваренной компании «Балтика» (часть Carlsberg Group). — Программа устойчивого развития является частью нашей и глобальной, и российской долгосрочной стратегии, она интегрирована в бизнес-процессы. Пандемия еще больше усилила эту связь. Мы благодарны нашим партнерам и потребителям, которые разделяют наши ценности, чьи поддержка и признание наших продуктов оказали нам большую помощь в сложный год — мы сумели нарастить объем продаж на 9% и уверены, что продолжим добиваться успеха, опираясь на наши принципы и Цели устойчивого развития.
Отметим, что в глобальном плане в Целях устойчивого развития Carlsberg Group сделан акцент на следующие приоритеты:
— углеродная нейтральность пивоварен и сокращение на 30% углеродного следа готовой продукции к 2030 году и на 15% — к 2022 году;
— двукратное сокращение водопотребления к 2030 году;
— продвижение ответственного потребления пива;
— снижение травматизма среди сотрудников и подрядчиков до нуля.
В международной компании «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) Цели устойчивого развития ООН также заложены в основу стратегии ведения бизнеса на глобальном и локальном уровнях.
— Мы проанализировали свою деятельность по стратегическим направлениям устойчивого развития по всем ЦУР и определили, что приоритетными целями в России, в достижении которых нашей компанией может быть внесен наибольший вклад, являются Цель 3 — «Хорошее здоровье и благополучие», Цель 8 — «Достойная работа и экономический рост» и Цель 12 — «Ответственное потребление и производство», — комментирует управляющий по корпоративным вопросам региона Сибирь и Дальний Восток аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Дмитрий Шарков. — Для ФМИ устойчивое развитие означает формирование долгосрочной ценности и снижение при этом отрицательных факторов, связанных с продукцией компании, производством и цепочкой поставок. Наилучших результатов мы можем достичь в рамках Цели 3. Убеждены, что кардинальных изменений в области борьбы с табакокурением можно добиться только стимулируя совершеннолетних курильщиков переходить на использование инновационных продуктов, которые имеют научно обоснованный потенциал к снижению риска.
В рамках реализации Цели 3 в 2016 году компания объявила о трансформации бизнеса в сторону инновационных никотинсодержащих продуктов с пониженным риском.
— Именно в кратном снижении вредного воздействия курения на здоровье мы видим свой самый большой вклад в области социальной ответственности, — подчеркивает Шарков.
С 2008 года ФМИ инвестировала в разработку и научную оценку инновационных никотинсодержащих продуктов более 8 млрд долларов США. На конец 1-го квартала 2021 года на использование этих инновационных продуктов в России перешли около 4 млн совершеннолетних курильщиков, при этом порядка 70% из них полностью отказались от сигарет. Для еще более внушительного прогресса в данном направлении необходимо, чтобы государственное регулирование в отношении никотинсодержащей продукции основывалось на риск-ориентированном подходе, учитывающем потенциал инновационных продуктов с научно доказанным сниженным риском.
Реализуя в партнерстве с авторитетными некоммерческими организациями свои благотворительные программы, ФМИ также вносит вклад в достижение ЦУР. Если говорить о Цели 8, то к одной из наиболее известных социальных инициатив компании, направленной на создание условий для развития предпринимательства, относится программа «Инвестиционный бизнес-навигатор», которая реализуется совместно с бизнес-школой РСПП. Программа предусматривала серию тематических вебинаров для представителей малого и среднего бизнеса из 15 регионов страны, включая Новосибирскую область, подготовку и защиту на конкурсной основе бизнес-проектов, а также грантовую поддержку победителей в размере от 150 до 500 тысяч рублей. Эффект от участия в программе подтвердили сами участники — подавляющее большинство из них отметили, что программа помогла оптимизировать бизнес-процессы, пересмотреть издержки, цены и увеличить рентабельность.
— Мы также заметно продвинулись в направлении Цели 12. ФМИ отдает на переработку более 97% всех отходов производства в России. На наших фабриках ведется комплексная работа по сокращению энергопотребления для снижения выбросов парниковых газов в атмосферу. Например, в 2020 году на фабрике «Филип Моррис Ижора» в Ленинградской области потребление энергии сократилось на 12%, а на фабрике компании в Краснодаре — на 10%, — перечисляет Дмитрий Шарков.
К 2030 году во всех странах присутствия ФМИ намерена достичь углеродной нейтральности на производстве, а к 2050 году — углеродной нейтральности в рамках цепочки поставок, — комментирует Дмитрий Шарков планы работы компании в рамках реализации стратегии ЦУР. — В настоящее время мы активно работаем над программами по снижению выбросов углерода по всей производственно-сбытовой цепи. Так, в России проект по переходу нашей фабрики в Ленинградской области на углеродно-нейтральную операционную модель уже начался в этом году, и мы планируем завершить его до 2025 года. В мире у нас уже есть 2 примера успешно действующих углеродно-нейтральных производств — таковыми стали фабрики компании в Швейцарии и Литве.
Свои проекты в рамках Целей устойчивого развития разрабатывают и российские компании. Согласно ренкингу, подготовленному РА «Эксперт», минимум 100 предприятий страны уже реализуют подобные программы.
Интересно, что в государственном масштабе идеи ЦУР в России трансформированы в виде национальных целей. Например, «Достойная работа и экономический рост», определенная указом президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В рамках этой цели, по данным регионального Минсоцтруда, в Новосибирской области реализуются следующие проекты и программы:
— «Содействие занятости» национального проекта «Демография». В 2021 году в рамках проекта организовано профессиональное обучение граждан, находящихся в поиске работы, и безработных граждан, обратившихся в органы службы занятости, граждан возрасте 50 лет и старше, включая граждан предпенсионного возраста, женщин, не состоящих в трудовых отношениях и имеющих детей дошкольного возраста, включая женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет.
— «Системные меры повышения производительности труда на предприятиях» и «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда». В 2019-2020 годах участниками нацпроекта стали 38 крупных и средних предприятий Новосибирской области. Большая часть участников национального проекта — 30 предприятий — осуществляют деятельность в сфере обрабатывающей промышленности, 6 — в сфере сельского хозяйства, по 1 — в сфере строительства и транспорта. В 2020 году в Новосибирской области создан Региональный центр компетенций в сфере производительности труда, который осуществляет обучение работников предприятий инструментам повышения производительности труда, культуре бережливого и эффективного производства, Специалисты центра помогают в формировании индивидуальных или типовых решений по оптимизации производственных процессов (или потоков-образцов), ведущих к повышению производительности труда, с учетом специфики конкретного предприятия, а также оказывают помощь предприятиям в разработке собственных программ повышения производительности труда.
— Государственная программа Новосибирской области «Содействие занятости населения». В рамках программы в регионе реализуются мероприятия по снижению напряженности на рынке труда. Это трудоустройство на имеющиеся вакансии, организация временного трудоустройства и оплачиваемых общественных работ, профессиональная переподготовка и организация предпринимательской деятельности безработных граждан.
В региональном Минпромторге также отметили нацпроект «Повышение производительности труда». По данным ведомства, с 2019 года его участниками стали 34 крупных и средних предприятия Новосибирской области. Большая часть из них (27) работает в обрабатывающей промышленности, 6 — в сфере сельского хозяйства, по 1 — в сфере строительстве и транспорта. Всего в 2020 году инструментам бережливого производства обучены 302 работника предприятий-участников нацпроекта.
К концу 2021 года ведомство планирует вовлечь в нацпроект не менее 40 предприятий региона, обучить инструментам бережливого производства не менее 450 сотрудников этих компаний, создать не менее 6 примеров образцов оптимизации производственных процессов, ведущих к повышению производительности труда на конкретных предприятиях.
Опытом работы в реализации ЦУР и в рамках ESG-повестки с редакцией Infopro54 поделились представители отечественной компании: ГК «Обувь России» (OR GROUP).
ГК «Обувь России» — одной из первых новосибирских компаний приняла участие в нацпроекте «Повышение производительности труда», который соответствует цели ЦУР.
— Мы вступили в нацпроект в феврале 2020 года. В течение прошлого года реализовывался подготовительный этап: сотрудники предприятия проходили обучение в рамках программы «Лидеры производительности» и «Акселератор экспортного роста». В январе 2021 года стартовал пилотный проект в литьевом цехе нашей фабрики: в течение полугода на производстве работают консультанты Регионального центра компетенций (РЦК), отвечающие за реализацию национального проекта на территории Новосибирской области, и вместе с сотрудниками фабрики разрабатывают и комплексно внедряют различные инструменты в сфере бережливого производства, — рассказал редакции генеральный директор производственной компании «Обувь России» (входит в OR GROUP) Сергей Юнг.
Чтобы решить эту задачу, предприятие могло обратиться в консалтинговую компанию, однако при выборе внешних консультантов достаточно сложно оценить, какой будет результат и какие в итоге будут получены преимущества, при этом такие услуги довольно дороги.
— Поэтому, как только мы узнали о реализации нацпроекта, мы выбрали участие в нем по нескольким причинам. Во-первых, широкие компетенции консультантов, которые с нами работают, — это люди с большим опытом в разных отраслях, реализовавшие не один проект по внедрению бережливого производства на предприятиях различного профиля в Новосибирской, Кемеровской областях и в Алтайском крае. Во-вторых, наряду с внедрением элементов бережливого производства, мы постоянно проходим обучение, в том числе и по смежным дисциплинам. В рамках проекта организуются конференции, бизнес-игры и другие мероприятия, что позволяет нам получать дополнительные знания. В-третьих, после реализации пилотного проекта сотрудники РЦК будут сопровождать и консультировать нас в течение 2,5-3 лет, когда мы станем тиражировать опыт внедрения бережливого производства в одном из цехов на всю фабрику, — поясняет Юнг.
— Сейчас мы находимся на стадии реализации пилотного проекта в одном из цехов — это литьевой цех. Этап завершится в середине июня, после этого мы будем оценивать первые результаты: чего нам удалось достичь. При старте проекта мы ставили задачу увеличить выработку литьевого цеха на 20% за счет сокращения лишних перемещений, простоя, ожидания, минимизации брака и выстраивания производственного процесса, — комментирует Сергей Юнг. — Основная сложность, с которой мы столкнулись, — это восприятие персоналом изменений, определенное сопротивление нововведениям. Мы решаем эту проблему таким образом, что постепенно подключаем людей к проекту. Понимаем, что изменение восприятия, мышления — это длительный процесс, поэтому сначала вовлекаем в проект тех сотрудников, которые уже настроены на изменения, инициативны и готовы участвовать, но в дальнейшем наша задача — постепенно зарядить весь персонал идеей постоянных изменений.
Одним из результатов реализации проекта в компании также называют внедрение системы «Банк идей». Ее суть состоит в том, чтобы организовать систему постоянных улучшений, когда предприятие собирает идеи от сотрудников, оценивает их на экономическую целесообразность и внедряет те, что могут работать.
— В случае получения положительного производственного результата премируем сотрудников, то есть такая система также является инструментом повышения мотивации персонала, — говорит Юнг. — В перспективе 2,5-3 лет мы ставим задачу повысить производительность всей фабрики на 30%, сохраняя текущие мощности, количество оборудования и персонала.
Директор ООО «Экорекс-Металл» Артем Землянников отмечает, что сегодня очень многие компании говорят о Целях устойчивого развития, а также проектах, которые необходимо реализовывать в рамках этой стратегии, но мало кто реально ведет эту работу.
— Если все делать глобально и сразу, то для внедрения проектов ЦУР необходимы большие деньги и грамотные специалисты, то есть в компании нужно создавать департамент или выделять сотрудников, которые будут работать только по этой теме, а перед этим пройдут профессиональную подготовку. Взять с кондачка и «накрасить губы» не получится — сложно найти качественных специалистов. На рынке не очень много компетентных предложений, но это начинаешь понимать, когда уже погружаешься в лужу и осознаешь, что у «консультанта» за душой, кроме умных слов, ничего нет, — констатирует Землянников. — На мой взгляд, бешеные амбиции — все или ничего — в данном случае неуместны.
По словам эксперта, начать можно с малого. Например, выбрать такую цель ЦУР, как «Экология», и работать с утилизацией отходов, установить энергосберегающие лампы, использовать инновационные технологии и т.д. Это не потребует много средств, но уже позволит получать результат.
— На мой взгляд, повестка ЦУР актуальна для всех компаний, так как входит в доктрину, подписанную нашей страной и другими государствами, то есть обязательно отразится на бизнесе. Пока это осознают только крупные игроки, уже работающие на международных рынках. У них в штате трудятся аналитики, понимающие, куда свернет рынок, — констатирует Артем Землянников. — Средний и малый бизнес активизируется, когда ЦУР будут оказывать влияние на их финансовые показатели, в частности в виде недополученной прибыли. А пока отговорок будет много: нет средств на инвестиции, есть более насущные задачи, и т.д. Но потом будет намного дороже или вообще поздно.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Комментировать