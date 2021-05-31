Практики ЦУР в российской раскладке

Точка отсчета

В 2015 году Организация объединенных наций (ООН) приняла Цели в области устойчивого развития (ЦУР) до 2030 года. Как отмечается на сайте организации, эти цели являются своеобразным призывом к действию, исходящим от всех стран — бедных, богатых и среднеразвитых. Они нацелены на улучшение благосостояния и защиту планеты. Государства-члены ООН признали, что меры по ликвидации бедности должны приниматься параллельно усилиям по наращиванию экономического роста и решению целого ряда вопросов в области образования, здравоохранения, социальной защиты и трудоустройства, а также борьбе с изменением климата и защите окружающей среды (всего 17 целей).

Каждая цель содержит ряд показателей, которые должны быть достигнуты в течение 15 лет. Для их достижения необходимы совместные усилия правительств, гражданского общества и бизнеса. Многие компании за рубежом уже активно работают над реализацией этих целей. Российские предприниматели, выходящие на международные рынки, также отмечают, что зарубежные партнеры обращают внимание: соответствует ли их деятельность ЦУР. От ответа на этот вопрос могут зависеть не только условия, но и судьба контрактов. Так, при прочих равных предпочтение может быть отдано компании, занимающейся реализацией проектов в рамках ЦУР.

— Мы оказываем сервисы, предоставляем кредитование, финансируем различные проекты и активно интегрируем в свою деятельность практику дифференцированного отношения с клиентами в зависимости от ESG-рисков. В наших планах — осуществлять диверсификацию клиентов на основании того, какое влияние они оказывают на окружающую среду, какие политики у них внедрены в рамках их ESG-деятельности. Мы понимаем, что банки в этой ситуации могут выступать в роли направляющего драйвера, — отмечал Кузнецов. — Мы готовы более либерально подходить к оценке финансовых показателей, моделей бизнеса заемщика с точки зрения установления процентных ставок по тем кредитам, которые реально направляются на улучшение или на снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Отечественные компании также уже готовы давать определенные преференции партнерам, которые работают в рамках ESG-повестки (environmental, social and governance — окружающая среда, социальные обязательства и управление). Об этом на круглом столе в рамках форума «СибЭкоПром» сообщил

Однако основным инструментом воздействия, по его словам, здесь все-таки остается госуправление. Например, в рамках постановления правительства РФ и нацпроекта «Экология» сегодня уже можно осуществлять финансирование проектов с субсидированием расходов в виде облигаций (до 90%) или кредита (до 20%) со сроком кредитования 7 лет. Впрочем, по словам Кузнецова, заявок на такое «зеленое» кредитование от малого и среднего бизнеса региона у Сибирского банка немного. В округе есть проекты только в Красноярском крае и Омской области. Более охотно такие займы пока берут компании в Центральной части России.

— Нужна решимость компаний реализовывать подобные проекты, так как это будут их прямые затраты. Вопрос в том, насколько в моменте их текущая деятельность и уровень воздействия позволяют им работать, — рассуждает банкир.

«ВТБ Лизинг» также предлагает при разработке мер господдержки особое внимание уделять ESG-повестке. В первую очередь, как сообщает пресс-служба компании, сегодня нуждаются в совершенствовании программы субсидирования газомоторной техники, модернизации пассажирского транспорта в городских агломерациях, льготного лизинга в сфере цифровой экономики. С рядом инициатив генеральный директор ГК «ВТБ Лизинг» Дмитрий Ивантер выступил в ходе 10 съезда «Объединенной лизинговой ассоциации».

— Необходимо, чтобы государственная поддержка расходовалась эффективно и была направлена на решение важных экологических и социальных задач, развитие комфортной среды в нашей стране. Для этого программы субсидирования должны быть комплексными, состоять не только из субсидий на приобретение техники, но, в первую очередь, из набора инструментов, стимулов и преференций для создания эффективных производств такой техники в России. Особенно важно этот подход применять для решения задач ESG-повестки, которая сегодня становится все актуальнее, — отметил Дмитрий Ивантер.

В качестве примера в докладе он рассмотрел программы по газомоторной технике, работающие с 2014 года. Их бюджет в 2020-2022 годах — по 3,3 млрд рублей ежегодно. Субсидии предоставляются как скидка на покупку транспортного средства, которая компенсируется производителю. Она может достигать 3,4 млн рублей по единице техники. Цель программ — создать современную газомоторную инфраструктуру в стране. Согласно Транспортной стратегии России, к 2030 году доля автопарка с двигателями на альтернативных видах топлива (в первую очередь речь идет о газомоторном) должна составить минимум 49%. К настоящему моменту это менее 3%, 97% транспорта работают на традиционном топливе. И с 2014 года пропорция почти не изменилась. Причины в том, что в России отсутствуют высокотехнологичные производства такой техники и удобная масштабная инфраструктура для ее использования в виде заправочных станций.

— Для решения важной экологической задачи перехода на альтернативное топливо предлагается проработать механизмы налоговых льгот и лизинговых субсидий для инвестиций в новое современное производство экологичного транспорта. Для достижения цели необходимо снизить стоимость и длительность сертификации авто для производителей, оптимизировать процедуры переоформления документов для конечных потребителей и кратно увеличить число заправочных станций, — поясняют в компании. — Также важно создавать условия для развития производств отечественного IT-оборудования через разработку комплекса мер. К тому же эффективность работы программы льготного лизинга в сфере цифровой экономики ограничена небольшим числом таких производителей сегодня.

В пересмотре и комплексных подходах нуждаются и другие программы господдержки через лизинг, отметил Ивантер. Статьей 36 федерального закона N 164-ФЗ о мерах государственной поддержки лизинговой деятельности предусмотрены более 12 инициатив, но сейчас активно реализуется лишь половина из них.

Итак, разберем подробнее действующие практики в области Целей устойчивого развития, которые реализуют в России международные и отечественные компании…

«Балтика»: инструменты влияния на экослед

Пивоваренная компания «Балтика» работает над снижением влияния на окружающую среду по всей цепочке поставок — от поля до бокала — с 2015 года. За это время компания внедрила спутниковый мониторинг СО2 посевов ячменя, на 8% сократила выбросы парниковых газов пивоварнями: с 2015 года уменьшила удельное потребление электричества на 10% и сохранила стабильным расход тепловой энергии, заместив часть «зеленым» топливом. В качестве альтернативных источников энергии «Балтика» использует холодный воздух, зимой охлаждая пиво в процессе производства с помощью технологий драйкулинга и фрикулинга, а не энергоемких компрессоров. Экологичные источники энергии применяют и на заводе в Новосибирске. Также компания использует в котельные пивоварни биогаз с биологических очистных сооружений (БОС). В 2020 году «Балтика» нарастила объем его использования с 8 до 10% от закупок природного газа, начав модернизацию метантенков очистных в Туле и Ярославле, а также уже в начале 2021 года запустив БОСы в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. В их строительство с 2017 года суммарно вложены более 1 млрд рублей. Годом ранее, в 2019-м, были запущены БОСы и на заводе «Балтика-Новосибирск».

Новосибирский завод «Балтики» в 1,5 раза увеличил объем выплаченных налогов на 9% снизить удельный расход воды, сократив потери и увеличив эффективность технологических процессов, — поясняет директор дивизиона по операционной деятельности Сибирь и Дальний Восток «Пивоваренная компания «Балтика» Александр Вершинин. — Для производства 1 гл пива компания теперь тратит 2,41 гл воды вместо 2,6 гл в 2015-м. Экономия достигнута за счет проектов рециклинга воды (когда, например, вода со споласкивания банки используется для подпитки транспортеров линий) и доочистки стоков для использования в технических нуждах (например в заводской котельной), сокращения количества промывок оборудования при смене сортов — за счет разработки и внедрения матрицы перехода с одного сорта на другой, сбора и использования пара и других технических и инженерных решений.

Кроме того, «Балтика» обеспечила сбор и переработку почти 50% объема выпущенной упаковки и «озеленила» логистику и охлаждение пива в барах и магазинах. В рамках проекта «Принеси пользу своему городу» «Балтика» обеспечила сбор и переработку 158000 т ПЭТ, алюминия, стеклобоя и макулатуры — почти 50% от эквивалентного объема выпущенной компанией упаковки в 2020 году, приблизившись к своей цели 2022 года: обеспечивать рециклинг не менее половины своей тары. Так, в рамках проекта за 2020 год в Сибири на переработку были направлены около 1550 т ПЭТ, более 1500 т картона и 9000 т стеклянной бутылки.

Пивовары реализуют пилотные проекты по переводу автопарка компании на метан и электричество. Сейчас «Балтика» тестирует 3 автопоезда на метане и в порядке эксперимента оборудовала биотопливными системами 4 грузовика, которые доставляют пиво в Санкт-Петербурге. Кроме того, компания закупила первую партию электропогрузчиков, позволяющих сократить экологический след складских операций. Первые 3 электропогрузчика работают на заводе «Балтика» в Новосибирске.

Чтобы экологично охлаждать пиво в торговых точках, компания переводит оборудование с фреона на пропан, использует технологии LED-освещения и EMS для оптимизации энергорежимов холодильников. На 2020 год «Балтика» на 25% обновила их парк, снизив экослед охлаждения на 24%.

Кстати, во время пандемии компания акцентировала особое внимание на обеспечение здоровья и безопасности сотрудников: показатели травматизма с потерей трудоспособности в 2020 году снизились до 9 случаев (в 2015 году — 13, в 2019 — 17). Кроме того, «Балтика» оказала поддержку партнерам в сегменте HoReCa, наиболее пострадавшем от пандемии, открыв для них горячую линию в марте — для консультаций по юридическим и коммерческим вопросам.

«Балтика» передала 24 000 бутылки воды в медучреждения Новосибирска и Красноярска передали более 500000 единиц средств защиты и более 450 безалкогольных напитков в социальные учреждения, медикам и в волонтерские центры. В том числе новосибирский завод вместе с АНО «Центр развития социальных технологий» помог закупить средства индивидуальной защиты для новосибирских волонтеров, которые оказывали помощь пожилым новосибирцам в условиях вынужденной изоляции. И передал партию в 24000 бутылок питьевой воды «Живой ручей» 4 медицинским учреждениям Красноярска и Новосибирска для пациентов и персонала, — говорит Александр Вершинин.

Не смотря на пандемию, «Балтика» продолжила работу по продвижению культуры ответственного потребления пива: информационные проекты просто были переведены в онлайн, например #ChallengeBaltika18+ ко Всемирному дню ответственного потребления пива, Калькулятор ответственного потребления. Сегмент безалкогольного пива в стоимостном выражении вырос практически вдвое с 2016 года, и «Балтика» была одной из первых, кто начал развивать производство безалкогольных сортов в России. С 2016 года инвестиции компании в производственные мощности составили более 195 млн рублей. Сейчас «Балтика» выпускает безалкогольное пиво на 6 из 8 своих заводов — в Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Туле и Ярославле. Всего на пивные безалкогольные бренды «Балтики» приходятся 46,7% продаж в этом сегменте в России.

— Компания ставит перед собой задачу: обеспечить 100% присутствие своего безалкогольного пива в точках, где продается алкогольное — чтобы у взрослых потребителей всегда была альтернатива, если им важно воздержаться от спиртного, — подчеркивает Александр Вершинин. — По данным на 2020 год, безалкогольное пиво продавалось в 75% точек, а его взвешенная дистрибуция в офф-трейде составила 91%, то есть безалкогольные сорта компании продаются почти во всех самых популярных магазинах традиционной торговли. Кроме того, в 2020 году были заключены контракты с крупнейшими онлайн-площадками для продажи безалкогольных сортов пива и начато сотрудничество с онлайн-ритейлерами «Озон», «Утконос», «Самокат», «Яндекс Маркет», Foodzo, «Локалея», «Напитки.ру». — 2020 год стал серьезным испытанием для компании, наших партнеров, клиентов, сотрудников и потребителей. С прошлого года мы начали реализовывать нашу новую бизнес-стратегию, и пандемия проверила на прочность наши планы и цели — как в коммерческой сфере, так и в ESG-приоритетах, — комментирует Денис Шерстенников, президент пивоваренной компании «Балтика» (часть Carlsberg Group). — Программа устойчивого развития является частью нашей и глобальной, и российской долгосрочной стратегии, она интегрирована в бизнес-процессы. Пандемия еще больше усилила эту связь. Мы благодарны нашим партнерам и потребителям, которые разделяют наши ценности, чьи поддержка и признание наших продуктов оказали нам большую помощь в сложный год — мы сумели нарастить объем продаж на 9% и уверены, что продолжим добиваться успеха, опираясь на наши принципы и Цели устойчивого развития.

Отметим, что в глобальном плане в Целях устойчивого развития Carlsberg Group сделан акцент на следующие приоритеты:

— углеродная нейтральность пивоварен и сокращение на 30% углеродного следа готовой продукции к 2030 году и на 15% — к 2022 году;

— двукратное сокращение водопотребления к 2030 году;

— продвижение ответственного потребления пива;

— снижение травматизма среди сотрудников и подрядчиков до нуля.

«Филип Моррис Интернэшнл»: 3 стратегических приоритета

В международной компании «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) Цели устойчивого развития ООН также заложены в основу стратегии ведения бизнеса на глобальном и локальном уровнях.

— Мы проанализировали свою деятельность по стратегическим направлениям устойчивого развития по всем ЦУР и определили, что приоритетными целями в России, в достижении которых нашей компанией может быть внесен наибольший вклад, являются Цель 3 — «Хорошее здоровье и благополучие», Цель 8 — «Достойная работа и экономический рост» и Цель 12 — «Ответственное потребление и производство», — комментирует управляющий по корпоративным вопросам региона Сибирь и Дальний Восток аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Дмитрий Шарков. — Для ФМИ устойчивое развитие означает формирование долгосрочной ценности и снижение при этом отрицательных факторов, связанных с продукцией компании, производством и цепочкой поставок. Наилучших результатов мы можем достичь в рамках Цели 3. Убеждены, что кардинальных изменений в области борьбы с табакокурением можно добиться только стимулируя совершеннолетних курильщиков переходить на использование инновационных продуктов, которые имеют научно обоснованный потенциал к снижению риска.

В рамках реализации Цели 3 в 2016 году компания объявила о трансформации бизнеса в сторону инновационных никотинсодержащих продуктов с пониженным риском.

— Именно в кратном снижении вредного воздействия курения на здоровье мы видим свой самый большой вклад в области социальной ответственности, — подчеркивает Шарков.

С 2008 года ФМИ инвестировала в разработку и научную оценку инновационных никотинсодержащих продуктов более 8 млрд долларов США. На конец 1-го квартала 2021 года на использование этих инновационных продуктов в России перешли около 4 млн совершеннолетних курильщиков, при этом порядка 70% из них полностью отказались от сигарет. Для еще более внушительного прогресса в данном направлении необходимо, чтобы государственное регулирование в отношении никотинсодержащей продукции основывалось на риск-ориентированном подходе, учитывающем потенциал инновационных продуктов с научно доказанным сниженным риском.

Согласно ключевым параметрам трансформации бизнеса ФМИ,ФМИ с пониженным риском,. Для сравнения: на конец 1 квартала 2021 года их количество в мире составило ориентировочно 14 млн человек.

Реализуя в партнерстве с авторитетными некоммерческими организациями свои благотворительные программы, ФМИ также вносит вклад в достижение ЦУР. Если говорить о Цели 8, то к одной из наиболее известных социальных инициатив компании, направленной на создание условий для развития предпринимательства, относится программа «Инвестиционный бизнес-навигатор», которая реализуется совместно с бизнес-школой РСПП. Программа предусматривала серию тематических вебинаров для представителей малого и среднего бизнеса из 15 регионов страны, включая Новосибирскую область, подготовку и защиту на конкурсной основе бизнес-проектов, а также грантовую поддержку победителей в размере от 150 до 500 тысяч рублей. Эффект от участия в программе подтвердили сами участники — подавляющее большинство из них отметили, что программа помогла оптимизировать бизнес-процессы, пересмотреть издержки, цены и увеличить рентабельность.

— Мы также заметно продвинулись в направлении Цели 12. ФМИ отдает на переработку более 97% всех отходов производства в России. На наших фабриках ведется комплексная работа по сокращению энергопотребления для снижения выбросов парниковых газов в атмосферу. Например, в 2020 году на фабрике «Филип Моррис Ижора» в Ленинградской области потребление энергии сократилось на 12%, а на фабрике компании в Краснодаре — на 10%, — перечисляет Дмитрий Шарков.

К 2030 году во всех странах присутствия ФМИ намерена достичь углеродной нейтральности на производстве, а к 2050 году — углеродной нейтральности в рамках цепочки поставок, — комментирует Дмитрий Шарков планы работы компании в рамках реализации стратегии ЦУР. — В настоящее время мы активно работаем над программами по снижению выбросов углерода по всей производственно-сбытовой цепи. Так, в России проект по переходу нашей фабрики в Ленинградской области на углеродно-нейтральную операционную модель уже начался в этом году, и мы планируем завершить его до 2025 года. В мире у нас уже есть 2 примера успешно действующих углеродно-нейтральных производств — таковыми стали фабрики компании в Швейцарии и Литве.

Свои проекты в рамках Целей устойчивого развития разрабатывают и российские компании. Согласно ренкингу, подготовленному РА «Эксперт», минимум 100 предприятий страны уже реализуют подобные программы.

Российские нюансы ЦУР

Интересно, что в государственном масштабе идеи ЦУР в России трансформированы в виде национальных целей. Например, «Достойная работа и экономический рост», определенная указом президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В рамках этой цели, по данным регионального Минсоцтруда, в Новосибирской области реализуются следующие проекты и программы:

— «Содействие занятости» национального проекта «Демография». В 2021 году в рамках проекта организовано профессиональное обучение граждан, находящихся в поиске работы, и безработных граждан, обратившихся в органы службы занятости, граждан возрасте 50 лет и старше, включая граждан предпенсионного возраста, женщин, не состоящих в трудовых отношениях и имеющих детей дошкольного возраста, включая женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет.

— «Системные меры повышения производительности труда на предприятиях» и «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда». В 2019-2020 годах участниками нацпроекта стали 38 крупных и средних предприятий Новосибирской области. Большая часть участников национального проекта — 30 предприятий — осуществляют деятельность в сфере обрабатывающей промышленности, 6 — в сфере сельского хозяйства, по 1 — в сфере строительства и транспорта. В 2020 году в Новосибирской области создан Региональный центр компетенций в сфере производительности труда, который осуществляет обучение работников предприятий инструментам повышения производительности труда, культуре бережливого и эффективного производства, Специалисты центра помогают в формировании индивидуальных или типовых решений по оптимизации производственных процессов (или потоков-образцов), ведущих к повышению производительности труда, с учетом специфики конкретного предприятия, а также оказывают помощь предприятиям в разработке собственных программ повышения производительности труда.

— Государственная программа Новосибирской области «Содействие занятости населения». В рамках программы в регионе реализуются мероприятия по снижению напряженности на рынке труда. Это трудоустройство на имеющиеся вакансии, организация временного трудоустройства и оплачиваемых общественных работ, профессиональная переподготовка и организация предпринимательской деятельности безработных граждан.

В региональном Минпромторге также отметили нацпроект «Повышение производительности труда». По данным ведомства, с 2019 года его участниками стали 34 крупных и средних предприятия Новосибирской области. Большая часть из них (27) работает в обрабатывающей промышленности, 6 — в сфере сельского хозяйства, по 1 — в сфере строительстве и транспорта. Всего в 2020 году инструментам бережливого производства обучены 302 работника предприятий-участников нацпроекта.

К концу 2021 года ведомство планирует вовлечь в нацпроект не менее 40 предприятий региона, обучить инструментам бережливого производства не менее 450 сотрудников этих компаний, создать не менее 6 примеров образцов оптимизации производственных процессов, ведущих к повышению производительности труда на конкретных предприятиях.

Опытом работы в реализации ЦУР и в рамках ESG-повестки с редакцией Infopro54 поделились представители отечественной компании: ГК «Обувь России» (OR GROUP).

OR GROUP: акцент на бережливое производство

ГК «Обувь России» — одной из первых новосибирских компаний приняла участие в нацпроекте «Повышение производительности труда», который соответствует цели ЦУР.

— Мы вступили в нацпроект в феврале 2020 года. В течение прошлого года реализовывался подготовительный этап: сотрудники предприятия проходили обучение в рамках программы «Лидеры производительности» и «Акселератор экспортного роста». В январе 2021 года стартовал пилотный проект в литьевом цехе нашей фабрики: в течение полугода на производстве работают консультанты Регионального центра компетенций (РЦК), отвечающие за реализацию национального проекта на территории Новосибирской области, и вместе с сотрудниками фабрики разрабатывают и комплексно внедряют различные инструменты в сфере бережливого производства, — рассказал редакции генеральный директор производственной компании «Обувь России» (входит в OR GROUP) Сергей Юнг.

Чтобы решить эту задачу, предприятие могло обратиться в консалтинговую компанию, однако при выборе внешних консультантов достаточно сложно оценить, какой будет результат и какие в итоге будут получены преимущества, при этом такие услуги довольно дороги.

— Поэтому, как только мы узнали о реализации нацпроекта, мы выбрали участие в нем по нескольким причинам. Во-первых, широкие компетенции консультантов, которые с нами работают, — это люди с большим опытом в разных отраслях, реализовавшие не один проект по внедрению бережливого производства на предприятиях различного профиля в Новосибирской, Кемеровской областях и в Алтайском крае. Во-вторых, наряду с внедрением элементов бережливого производства, мы постоянно проходим обучение, в том числе и по смежным дисциплинам. В рамках проекта организуются конференции, бизнес-игры и другие мероприятия, что позволяет нам получать дополнительные знания. В-третьих, после реализации пилотного проекта сотрудники РЦК будут сопровождать и консультировать нас в течение 2,5-3 лет, когда мы станем тиражировать опыт внедрения бережливого производства в одном из цехов на всю фабрику, — поясняет Юнг.

— Сейчас мы находимся на стадии реализации пилотного проекта в одном из цехов — это литьевой цех. Этап завершится в середине июня, после этого мы будем оценивать первые результаты: чего нам удалось достичь. При старте проекта мы ставили задачу увеличить выработку литьевого цеха на 20% за счет сокращения лишних перемещений, простоя, ожидания, минимизации брака и выстраивания производственного процесса, — комментирует Сергей Юнг. — Основная сложность, с которой мы столкнулись, — это восприятие персоналом изменений, определенное сопротивление нововведениям. Мы решаем эту проблему таким образом, что постепенно подключаем людей к проекту. Понимаем, что изменение восприятия, мышления — это длительный процесс, поэтому сначала вовлекаем в проект тех сотрудников, которые уже настроены на изменения, инициативны и готовы участвовать, но в дальнейшем наша задача — постепенно зарядить весь персонал идеей постоянных изменений.

Участие в проекте позволит производственной компании «Обувь России» создать систему, которая свяжет все элементы вместе (офис, склады, производство), чтобы постоянное обучение, внедрение изменений стали необходимыми элементами работы фабрики. По мнению собеседника Infopro54, это приобретает особую актуальность в условиях неопределенности и высокой конкуренции, когда предприятиям необходимо быстро подстраиваться к условиям рынка и потребностям клиентов.

Одним из результатов реализации проекта в компании также называют внедрение системы «Банк идей». Ее суть состоит в том, чтобы организовать систему постоянных улучшений, когда предприятие собирает идеи от сотрудников, оценивает их на экономическую целесообразность и внедряет те, что могут работать.

— В случае получения положительного производственного результата премируем сотрудников, то есть такая система также является инструментом повышения мотивации персонала, — говорит Юнг. — В перспективе 2,5-3 лет мы ставим задачу повысить производительность всей фабрики на 30%, сохраняя текущие мощности, количество оборудования и персонала.

Главное — не опоздать

Директор ООО «Экорекс-Металл» Артем Землянников отмечает, что сегодня очень многие компании говорят о Целях устойчивого развития, а также проектах, которые необходимо реализовывать в рамках этой стратегии, но мало кто реально ведет эту работу.

— Если все делать глобально и сразу, то для внедрения проектов ЦУР необходимы большие деньги и грамотные специалисты, то есть в компании нужно создавать департамент или выделять сотрудников, которые будут работать только по этой теме, а перед этим пройдут профессиональную подготовку. Взять с кондачка и «накрасить губы» не получится — сложно найти качественных специалистов. На рынке не очень много компетентных предложений, но это начинаешь понимать, когда уже погружаешься в лужу и осознаешь, что у «консультанта» за душой, кроме умных слов, ничего нет, — констатирует Землянников. — На мой взгляд, бешеные амбиции — все или ничего — в данном случае неуместны.

По словам эксперта, начать можно с малого. Например, выбрать такую цель ЦУР, как «Экология», и работать с утилизацией отходов, установить энергосберегающие лампы, использовать инновационные технологии и т.д. Это не потребует много средств, но уже позволит получать результат.