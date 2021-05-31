Прокуратура проверила ситуацию с повреждением дороги в Искитимском районе

Искитимская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения в связи с ранее размещенными в средствах массовой информации сведениями о нарушениях закона («Груженый спецтехникой автовоз застрял под Новосибирском»)

— Проверка показала, что в апреле между селами Гусельниково и Легостаево Искитимского района из-за перевозки транспортными средствами без специального разрешения негабаритных и тяжеловесных грузов (деталей БелАЗа) произошло разрушение асфальтобетонного покрытия, основания и земляного полотна автомобильной дороги, —сообщает пресс-служба ведомства.

По этой причине государственному имуществу был причинен ущерб в размере свыше 6,6 млн рублей. Поскольку сотрудники ОГИБДД полиции не приняли к нарушителям (двум водителям, осуществлявшим перевозку крупногабаритного груза) всех предусмотренных законом мер, прокуратура внесла начальнику МО МВД России «Искитимский» представление об устранении нарушений закона.

Исполнение требований прокуратуры взято на контроль.