В ресторанах Новосибирска выросла бронь на новогодние праздники

В преддверии новогодних праздников новосибирские рестораторы ожидают высокого спроса на свои услуги: оптимизм внушает число заказов, которое уже на треть превышает показатели прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Сибирского ГУ Банка России.

— Участники мониторинга, работающие в сфере гостиничного бизнеса и общепита, в ноябре отмечали улучшение своего экономического положения. Сейчас — накануне новогодних праздников — многие владельцы торговых и сервисных предприятий ожидают повышенного спроса, — говорит Евгений Хацкевич, начальник экономического управления Сибирского ГУ Банка России. — Помимо заведений общепита, высокая загрузка также и у организаций, работающих в сфере туризма — на сибирских курортах уже заканчивается бронирование номеров на новогодние праздники. Схожую ситуацию мы наблюдали и в прошлом декабре — представители турбизнеса и общепита отмечали, что уже в начале декабря практически все праздничные дни были забронированы

Председатель правления «Федерации рестораторов и отельеров Сибири» («ФРиО Сибири»), сооснователь школы для рестораторов и кулинаров «Гастроинкубатор», руководитель комитета по гостеприимству НОО «ОПОРЫ РОССИИ» Галина Ильина (Шеломенцева) подтверждает, что количество заказов в ресторанной отрасли города выросло. По ее словам, есть заказы и на небольшие банкеты, и на крупные — до 1000 человек, в зависимости от вместимости зала. Таких крупных новогодних мероприятий с начала пандемии и спецоперации в городе не было. Однако, до показателей 2019 года в этом году отрасль вряд ли подтянется.

— Рост на треть. С одной стороны, это много, но если учесть, что перед прошлым Новым годом было очень много отмен, большие корпоративы не собирались, то динамика не такая уж большая. Хотя у нас, у наших коллег, с которыми мы работаем, расписаны все дни до Нового года, — говорил Галина Ильина.

К трендам 2023 года собеседница Infopro54 отнесла тот факт, что масштаб праздника стал больше зависеть от бюджета.

— Мы видим, что часть отраслей, которые себя хорошо чувствовали в 2019 году, до сих пор не восстановились и заказчики очень тщательно отбирают меню, просят скидки. Это актуально и для представителей госструктур, а также для компаний, где корпоратив оплачивают сотрудники из своего кармана, — говорит Галина Ильина. — Не экономят на банкете ИТ-компании. Также мы видим, что пока нет экономии на ведущих, на новогодних программах. Люди устали и хотят праздника. Также мы наблюдаем большой рост заказов по доставке готовых блюд в офис, то есть часть новосибирцев предпочитают более бюджетный вариант празднования Нового года.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский ресторан вошел в ТОП-5 лучших ресторанов Сибири.