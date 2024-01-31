Названы причины замедления роста цен в декабре в Новосибирской области

В декабре годовая инфляция в Новосибирской области незначительно снизилась — до 8,1%. Однако это все еще выше, чем по Сибири и по России.

— С одной стороны, сильнее, чем в ноябре, выросли в годовом сопоставлении цены на продукты и непродовольственные товары. С другой — цены на услуги в декабре росли медленнее, чем в ноябре, — говорится в сообщении пресс-службы Сибирского ГУ Банка России.

Одной из причин медленного роста цен в банке называют — перенос индексации стоимости коммунальных услуг с июля 2023 года на декабрь 2022 года.

Из-за этого в декабре прошлого года тарифы не пересматривались, и поэтому годовое повышение стоимости коммунальных услуг замедлилось.

— Кроме того, весь 2023 год крупная авиакомпания планомерно наращивала полетные направления из Новосибирска и Иркутска. По сравнению с прошлым годом увеличилось и число международных рейсов. В результате годовой рост цен на услуги зарубежного туризма также замедлился, — отметила Марина Асаралиева, первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

Однако в области, как и в стране в целом цены в декабре продолжали расти повышенными темпами по многочисленным категориям товаров и услуг. Так, например, у компаний выросли издержки.

Но, как отметили в банке, спрос в регионе оставался высоким. В подобных условиях бизнес переносит куда активнее свои затраты в цену.

По прогнозу Банка России, жесткая денежно-кредитная политика ограничит избыточное расширение внутреннего спроса и его влияние на ускорение инфляции. В итоге по стране в целом будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Ранее редакция сообщала о том, что потребительский рынок в 2023 году заработал больше, чем планировал.