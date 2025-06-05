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Совет депутатов под Новосибирском распустили из-за безделья народных избранников

  • 05/06/2025, 14:30
Автор: Оксана Мочалова
Совет депутатов под Новосибирском распустили из-за безделья народных избранников
Народные избранники больше трех месяцев не исполняли свои обязанности

Парламентарии Новосибирской области на 58 сессии приняли решение о роспуске Совета депутатов Морского сельсовета в Новосибирском районе.

Основанием для принятия кардинальных мер стало решение суда, согласно которому народные избранники более трех месяцев не проводили заседаний.

— Факт непроведения избранным в правомочном составе Советом депутатов Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в течение трех месяцев подряд заседания установлен решением Новосибирского районного суда Новосибирской области от 23 октября 2024 года. Решение вступило в законную силу 4 марта 2025 года, — отметил в своем докладе министр региональной политики Роман Бурдин.

При этом он сообщил, что в данный момент представительный орган работает в штатном режиме.

В декабре 2024 года в прокуратуру Новосибирской области поступило обращение от жителей села Ленинское Морского сельсовета. Надзорное ведомство организовало проверку, в ходе которой было установлено неисполнение своих обязательств депутатами сельсовета.

— Совет депутатов не проводил полномочные заседания более 3 месяцев подряд, что повлекло нарушение прав и законных интересов граждан, проживающих на территории муниципального образования, привело к созданию препятствий в осуществлении ими права на участие в решении вопросов местного значения, — говорится в сообщении прокуратуры.

Прокуратура обратилась в суд с требованием признать Совет депутатов бездействующим. Оно было полностью удовлетворено.

Сельсовет Морской расположен в 40 км от Новосибирска, в юго-западной части региона. На его территории находятся 2 населенных пункта: с.Ленинское и п.Голубой Залив. Совет депутатов Морского сельсовета насчитывает 10 членов, он будет переизбран осенью этого года.

Ранее редакция сообщала, что Заксобрание Новосибирской области назначило дату выборов депутатов нового созыва.Они пройдут 14 сентября. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум

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Рубрики : Власть Политика

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Теги : роспуск Совета депутатов депутаты


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