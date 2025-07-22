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Люди. Качество. Технологии: три кита Эл 6 Новосибирск

  • 22/07/2025, 19:30
Люди. Качество. Технологии: три кита ЭЛ-6 Новосибирск
Новосибирский электродный завод стал одним из крупнейших предприятий углеграфитовой отрасли страны, известным во всем мире

Металлургия была и остается одним из локомотивов экономики России. Практически невозможно сегодня назвать сферу производства, где бы ни использовалась продукция предприятий отрасли.

Эл 6 Новосибирск (бывший НовЭЗ, актив компании Эл 6), углеграфитовая продукция которого используется для производства алюминия, выплавки стали, в химической промышленности, в машиностроении и в энергетике, в 2025 году отметил свою 51-ю годовщину.

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В 2024 году Эл 6 Новосибирск произвел 60 тыс. тонн зеленых (необожженных) анодных блоков, которые используются в процессе получения алюминия. Рост производства по отношению к предыдущему году составил 40%. По итогам 2025 года Эл 6 планирует нарастить выпуск анодных блоков на новосибирской производственной площадке до 75 тыс. тонн.

Алексей Спекторук

Операционный директор компании Эл 6, Директор филиала Эл 6 Новосибирск Алексей Спекторук

— За два года объем производства анодных блоков на предприятии вырос в три раза. Это стало возможным благодаря оптимизации смесильно-прессовых мощностей предприятий: под выпуск зелёных заготовок переоборудован вибропресс, приобретена новая виброформа и отработана технология производства, — поделился Операционный директор компании Эл 6, Директор филиала Эл 6 Новосибирск Алексей Спекторук.

Рождение гиганта

В 1960-70-е годы тяжелая промышленность страны нуждалась в электродной продукции и углеграфитовых материалах. Как результат, в регионах началось строительство специализированных предприятий. Одним из них стал Новосибирский электродный завод.

Возведение гиганта началось в 1965 году. Изначально рассматривалось две площадки, где он появится — в окраинах Бердска и в районе станции Евсино, что находится в 75 километрах к югу от города Новосибирска. Решающим фактором в выборе места расположения стала близость Горловского месторождения антрацита, который входит в тройку лучших в мире по своим физико-химическим свойствам.

Новосибирский электродный завод

3 июля 1974 года министр цветной металлургии СССР Петр Фадеевич Ломако подписал приказ «О создании Новосибирского электродного завода». Этот день и стал официальной датой рождения предприятия. К этому моменту на заводе состоялся частичный ввод мощностей: работал цех тепловодоснабжения и канализации, ремонтно-механический цех выпускал мелкофасонную графитированную продукцию (графит поставлялся из Челябинска), а также изготавливал не стандартизированное оборудование и инструмент.

В 1976 году НовЭЗ был объявлен всесоюзной ударной комсомольской стройкой, что позволило ускорить темпы его строительства. В работе принимали участие семь комсомольско-молодежных бригад, сформированных из активистов со всех концов страны. Еще две бригады отстраивали посёлок для будущих работников завода.

Работник завода

Первая печь цеха обжига была разожжена 26 сентября 1977 года, а 1 ноября 1977 года — выпущена первая электродная масса. Дальше один за другим запускались цеха завода. В 1978 году начал работу механической обработки углеграфитовых изделий, 19 апреля 1979 года был отпрессован первый подовый блок.

Запуск первой очереди цеха графитации НовЭЗ был произведен 30 сентября 1982 года, спустя 10 дней была выпущена первая графитовая заготовка. С этого момента предприятие располагало всем оборудованием, необходимым для производства угольной и графитированной электродной продукции.

В мае 2022 года завод получил своё новое имя — Эл 6 Новосибирск, став самым крупным филиалом компании Эл 6.

На протяжении всей своей истории существования Новосибирский завод поддерживает интересы страны. Пройдя годы становления и развития, он превратился в одно из крупнейших отечественных предприятий отрасли. Однако требования рынка изменчивы и одним из факторов противостояния катаклизмам становится диверсификация производства.

Новосибирский завод

У Эл 6 Новосибирск множество наград. Завод неоднократно награждался медалями и дипломами в конкурсах, организованных Минпромторгом России, в номинациях: «Лучшее предприятие-экспортёр», «Самый динамично развивающийся российский экспортёр», «Лучший экспортёр в страны СНГ».

Градообразующее предприятие

Для посёлка Линёво с населением почти 18 тысяч человек Эл 6 Новосибирск с момента своего появления является градообразующим предприятием. Ведь именно благодаря заводу он и появился. Предприятие формирует его налоговую базу и обеспечивает занятость 1996 работникам. На Эл 6 Новосибирск работают целыми семьями, создавая большие трудовые династии.

Большое внимание на заводе уделяется решению социальных проблем. Ежегодно из прибыли предприятия выделяются финансовые средства на социальную поддержку работников завода, пенсионеров, благотворительную и шефскую помощь.

— Ни один праздник не проходит мимо наших хранителей истории и традиций — наших дорогих ветеранов. Они принимают участие в жизни предприятия — время от времени бывают на производстве с экскурсиями, встречаются с молодежью. Для пожилых людей такие встречи очень ценны и дороги сердцу, — поделился Алексей Спекторук.

В 2023 году для обеспечения завода квалифицированными кадрами Эл 6 Новосибирск при поддержке регионального Минобразования создал учебный центр по подготовке, переподготовке и повышению квалификации персонала. Он позволяет предприятию работать на перспективу и уже сегодня обучать ребят, чтобы восполнить будущие потребности в специалистах среднего звена.

Кроме того, завод активно участвует в различных выставках, конференциях и конкурсах регионального и всероссийского уровня.

Работа команды

Алексей Спекторук подчеркивает, в том, что завод никогда не останавливался в своей истории — заслуга коллектива. День металлурга для сотрудников является одним из главных в году. Предприятие всегда уделяло огромное внимание формированию благоприятной атмосферы в коллективе, что важно для успешной работы команды.

Коллектив

На предприятии Эл 6 Новосибирск работает немало Почётных металлургов Российской Федерации. В 2025 году накануне профессионального праздника это звание получили еще два сотрудника завода.

Знания и опыт Руслана Новикова нашли применение во множестве производственных проектов цеха механической обработки, в котором Почётный металлург работает уже более 27 лет. Его ценят как эффективного наставника, талантливого организатора и руководителя.

Руслан Новиков

Руслан Новиков, старший мастер ЦМОЭП Эл 6 Новосибирск

— Я всегда старался заниматься делом, которое полностью понимал и выполнял качественно, — делится секретом успеха Руслан Новиков. — А еще я искренне радуюсь успехам коллег, особенно тех, кого лично ставил на ноги как профессионалов. Это в любую минуту позволяет мне чувствовать их поддержку.

Николай Плескачёв является одним из ярких представителей советской школы подготовки кадров. Даже после 40 лет на заводе он прекрасно адаптировался к современным реалиям производства и находится на пике активности.

Через него проходят заявки по ремонтам оборудования и изготовлению запасных частей со всех заводов Эл 6. От капремонта основных технологических единиц до вытачивания штучной гайки.

— Когда находишь контакт с людьми, а к работе относишься с душой и любопытством, всякое дело по плечу, — говорит Почётный металлург.

Николай Плескачев

Николай Плескачев, старший мастер РМЦ Эл 6 Новосибирск

Ежегодно на предприятии проводится и корпоративный конкурс «Человек года» в восьми номинациях «Персона года», «Потенциал года», «Профессионал года», «Идея года», «Наставник года» и «Команда года», «Прорыв года» и «Народный герой». Победителям выплачивается премия.

Среди номинантов в этом году: и.о главного энергетика Сергей Горбунов («Персона года»), мастер по ремонту оборудования УГЭ Эл 6 Новосибирск Николай Хорош («Профессионал года»), заместитель начальника цеха по оборудованию ПЦ Эл 6 Новосибирск Денис Кузеванов («Прорыв года»), начальник цеха ЦГЭП Эл 6 Новосибирск Иван Богачков («Идея года»), начальник ООРП Эл 6 Новосибирск Наталья Печкина («Потенциал года»), кладовщик ЦМОЭП Эл 6 Новосибирск Светлана Овчаренко (Наставник года»). На звание «Команда года» выдвинута команда СПЦ Эл 6 Новосибирск в составе Алексея Плескачева, Дениса Емельянова, Владимира Конопелько, Анатолия Ковбасюка, Александра Харитонова, Дениса Горлова, Александра Перехожева и Виктора Чекунова.

Фото предоставлены ГАУ НСО «Издательский дом «Советская Сибирь»

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Рубрики : Бизнес Промышленность

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Эл 6 Новосибирск промышленность Промышленная карта Сибири промплощадка НОВЭЗ металлургия


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