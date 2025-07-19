Названы самые популярные у россиян б/у автомобили

Седан Lada 2107 остается самой популярной моделью среди подержанных легковых автомобилей в России. В июне россияне купили 10,9 тысяч «семерок», как сообщает аналитическое агентство «Автостат».

На второе место вышел Hyundai Solaris с 9,2 тысячами продаж, за ним следует Kia Rio с 9,1 тысячами. Четвертую строчку занял хетчбэк Lada 2114 «Самара-2» с 8,7 тысячами продаж, хотя в мае он был вторым. В пятерку лидеров вторичного рынка также вошел Ford Focus, который в июне нашел 8,3 тысячи покупателей.

К списку из десяти моделей добавили Lada 2170 (Приора), Toyota Corolla, Lada 4×4 (Нива), Lada 2190 (Гранта) и Toyota Camry.

Все эти автомобили продемонстрировали спад продаж. Сравнивая с маем 2025 года, меньше всего пострадала Toyota Corolla (–0,8%). Наибольшее снижение зафиксировано у «Нивы» (–10,7%). Если же сравнивать с июнем 2024 года, то в лидерах по падению оказались «Приора» (–2,7%) и Kia Rio (–13,2%).

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области спрос на подержанные авто падает при росте предложения. Экономическая ситуация, утильсбор и высокие ставки по кредитам сократили спрос на автокредиты на новые и дорогие автомобили, что влияет на авторынок.