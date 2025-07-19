В Новосибирске упал спрос на косметологов

Спрос на услуги косметолога в целом по стране с начала лета вырос более чем в два раза и составил 105% год к году. В Новосибирской области спрос повысился на 89%. Помимо этого, регион стал лидером по популярности услуг парикмахеров (55 %) и мастеров маникюра (36 %). Об этом рассказали аналитики платформы «Профи.ру».

— Мы видим устойчивый тренд на повышение внимания к себе. Особенно заметно это в крупных городах и регионах, — заявили в пресс-службе «Профи.ру».

Но новосибирские участники рынка говорят о том, что ситуация на местах складывается противоположным образом — спрос на косметологов падает. Об этом корреспонденту Infopro54 рассказала врач-косметолог Наталья Лучшева.

— Летом происходит традиционное затишье на рынке косметологических услуг. И этот теплый сезон не стал исключением. Люди уезжают в отпуска, все свободное время проводят на дачах. На косметологов время стараются не тратить. В сентябре, как правило, эта тенденция продолжается. Начинается школа, более насыщенные рабочие будни, — уточнила эксперт.

Спрос на парикмахерские услуги в Новосибирске стабилен и с наступлением лета резких всплесков клиентской активности не происходило, рассказала Infopro54 парикмахер-колорист Ольга Москалева.

— У нас спрос стабилен. Некоторые уехали на все лето, другие стали приходить чаще, так как улетают в отпуск. Многие посетители приводят с собой детей, — говорит парикмахер.

Добавим, что спрос на косметологические услуги в Новосибирске начал снижаться еще до наступления теплого времени года. Причина — рост цен, который участники рынка, опрошенные Infopro54, называют вполне обоснованным. Это связано с тем, что большинство специалистов по-прежнему используют в работе импортные средства, поставки которых подорожали. Прочем и отечественные производители не стесняются повышать цены на свою продукцию. По некоторым товарами они уже сравнялись с зарубежными.

Всего по данным 2ГИС, в Новосибирске работает 88 косметологических клиник, 2769 парикмахерских и 243 барбершопа.

Ранее редакция сообщала о том, что бьюти-гаджеты вытесняют с рынка Новосибирска профессиональных косметологов.