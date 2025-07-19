Новосибирцев предупредили о скорой блокировке WhatsApp

По поручению президента Владимира Путина к 1 сентября федеральное правительство составит список программного обеспечения из недружественных стран. Такое решение глава государства принял после встречи с представителями бизнеса, которые пожаловались, что зарубежные компании, продолжающие развивать свой бизнес в стране, тормозят развитие их технологий.

После этого заявления президента первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в своем телеграмм-канале написал, что WhatsApp , скорее всего, попадет в «черный» список.

— WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка. Мессенджер, принадлежащий экстремистской организации Meta* (запрещена в России — Прим. ред.), с очень большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, который Правительство РФ разрабатывает по поручению президента, — написал зампред.

Популярный среди россиян мессенджер заменит его национальный аналог, который пока находится на стадии разработки. Так же, парламентарий признался, что не знает подлежит ли запрету Telegram.

— Юрисдикция Telegram остается не до конца ясной: в реестре РКН страной регистрации указаны Британские Виргинские острова, но главный офис компании Павла Дурова, как известно, находится во вполне дружественных нам Арабских Эмиратах. Лично я считаю, что Telegram в тот самый список не попадет, особенно если будет выполнять требования российского законодательства и доказывать свое желание сохраниться на рынке, — высказал свою точку зрения он.

Напомним, 1 апреля 2025 года Владимир Путин подписал закон, запрещающий сотрудникам государственных органов, банков и операторов связи общаться с клиентами через зарубежные мессенджеры.

Стоит отметить, что мэр Новосибирска Максим Кудрявцев принял решение, что с 23 июня сотрудники городской администрации начнут использовать российский мессенджер MAX для общения. С 1 сентября его будут предустанавливать на все новые смартфоны в России.

Ранее редакция сообщала о том, что легендарный сервис Skype будет заблокирован по всему миру.