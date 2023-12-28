Названы условия появления вомбатов в Новосибирском зоопарке

Вомбаты могут быть приобретены для Новосибирского зоопарка при условии восстановления прямого сообщения с Австралией. Об этом заявили в мэрии.

― В заведении для них уже построили специальные вольеры, ― говорится в сообщении.

Вомбатов ждут с 2018 года в Новосибирске, но их не смогли привезти из-за того, что не было вольеров.

Вомбаты — роющие норы травоядные животные, внешне напоминающие маленьких медведей или гигантского хомяка. Отметим, что внешне они похожи на маленьких толстых медвежат.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирский зоопарк показал сидящего на хвосте под снегом манула.