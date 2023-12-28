Ноябрьский ураган может повториться в Новосибирской области

В прошлом году синоптики Запсибгодромета зарегистрировали сразу несколько погодных рекордов, а также аномальный природных явлений в Новосибирской области. Начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик перечислила их на пресс-конференции.

На Новосибирск обрушился град (видео)

Весной 2023 температура превышала норму на 3-5 градусов

За счет высокой температуры мая и отсутствия дождей весна 2023 года стала одной из самых засушливых за всю историю наблюдений в Новосибирской области

В первой декаде июня была зарегистрирована рекордная жара: до 25-30 градусов днем.

8 июня побит температурный рекорд в области за 100-летнюю историю наблюдений: +35-40 градусов.

— Аномально высокие температуры и засушливая погода были обеспечены поступлением воздуха с Казахстана и внутренних районов Азии, — говорит Анна Лапчик.

В третьей декаде июня температура была на 2-6 градусов ниже нормы, на почве регистрировались заморозки

С 11 по 14 июля в области было аномально жарко для этого месяца: до -40 градусов. И это при том, что уже в течение 5 лет температуры в июле в Новосибирской области не превышали нормы.

В итоге лето 2023 года по средней температуре сезона стало третьим за историю метеонаблюдений, после 2012 и 1915 года.

В 2023 году в Новосибирской области было два бабьих лета. С 11 по 20 сентября температура повышалась до +15-22 градусов, 3-11 октября — до +24 градусов.

Осень 2023 года в регионе также оказалась на третьей строчке за историю наблюдений по температурам.

Ураган оставил без света 137 населенных пунктов в Новосибирской области прошел через Алтай, Новосибирскую область и ушел в Красноярский край. Циклон принес температуры до +5-11 градусов, резкие перепады давления. В соседних с нами субъектах в 33 населенных пунктах отмечалась скорость ветра 25-32 метра в секунду, на трех пунктах — 33-37 метров в секунду.

По ее словам, Новосибирскую область этот ураган затронул 19 ноября, алтайские синоптики предупредили о нем 17 ноября. Это опасное природное явление сопровождалось разрушениями с большим материальным ущербом.

— Рост количества опасных метеорологических явлений климатологи связывают с потеплением. Частотность таких явлений, как ураган, усиливается, — констатировала Анна Лапчик.

В целом среднегодовая погода в Новосибирской области по итогам 2023 года оказалась на 3,3 градуса выше нормы. Это третий показатель за всю историю наблюдений, после 2020 и 2015 года. По количеству осадков регион оказался близок к норме.

Напомним, в этом году в Новосибирской области объявляли чрезвычайную ситуацию из-за засухи. Аграрии собрали на 1 млн тонн зерна меньше, чем годом ранее.