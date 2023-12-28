Ноябрьский ураган может повториться в Новосибирской области

В прошлом году синоптики Запсибгодромета зарегистрировали сразу несколько погодных рекордов, а также аномальный природных явлений в Новосибирской области. Начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик перечислила их на пресс-конференции.
— Аномально высокие температуры и засушливая погода были обеспечены поступлением воздуха с Казахстана и внутренних районов Азии, — говорит Анна Лапчик.
прошел через Алтай, Новосибирскую область и ушел в Красноярский край. Циклон принес температуры до +5-11 градусов, резкие перепады давления. В соседних с нами субъектах в 33 населенных пунктах отмечалась скорость ветра 25-32 метра в секунду, на трех пунктах — 33-37 метров в секунду.
По ее словам, Новосибирскую область этот ураган затронул 19 ноября, алтайские синоптики предупредили о нем 17 ноября. Это опасное природное явление сопровождалось разрушениями с большим материальным ущербом.
— Рост количества опасных метеорологических явлений климатологи связывают с потеплением. Частотность таких явлений, как ураган, усиливается, — констатировала Анна Лапчик.
В целом среднегодовая погода в Новосибирской области по итогам 2023 года оказалась на 3,3 градуса выше нормы. Это третий показатель за всю историю наблюдений, после 2020 и 2015 года. По количеству осадков регион оказался близок к норме.
Напомним, в этом году в Новосибирской области объявляли чрезвычайную ситуацию из-за засухи. Аграрии собрали на 1 млн тонн зерна меньше, чем годом ранее.
Фото из телеграм-канала АО «РЭС»
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