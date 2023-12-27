Новосибирский зоопарк показал сидящего на хвосте под снегом манула

Новосибирский зоопарк показал кадры с манулом, который ставит лапки на свой хвост. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

На видео манул сначала удобно устраивает лапки на хвост, а потом внимательно осматривает округу.

Как отметили в зоопарке, манул таким способом приспосабливается к холодам. Коты способны переносить заморозки до -50 градусов. Это возможно благодаря плотному меху и внушительному жирку под ним.

― На один квадратный сантиметр приходится порядка 9 тысяч волосков, ― говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что осенью и в начале зимы кот «бывает чрезвычайно жирен и малоподвижен».

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский зоопарк рассказал о малышах, рожденных в этом году.