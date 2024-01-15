Жителям Новосибирска придут новые квитанции за тепло из-за коммунальной аварии

На оперативном совещании в правительстве региона Андрей Травников пообещал, что всем пострадавшим жителям должны будут уменьшить оплату за коммунальные услуги.

Пятые сутки коммунальщики и энергетики устраняют последствия крупной аварии на теплосетях. Глава региона потребовал 15 января полностью закрыть этот вопрос, а до конца недели завершить расследование причин произошедшего ЧП.

—Почему в городе не сработал режим ЧС? Вы его объявили, но ни УК, ни администрация города не смогли мобилизовать достаточное количество людей для устранения последствий, — спросил глава региона с подчиненных.

Травников добавил, что всем пострадавшим жителям города должен быть выполнен перерасчет за отопление и горячую воду.