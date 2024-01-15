Жителям Новосибирска придут новые квитанции за тепло из-за коммунальной аварии

На оперативном совещании в правительстве региона Андрей Травников пообещал, что всем пострадавшим жителям должны будут уменьшить оплату за коммунальные услуги.
Пятые сутки коммунальщики и энергетики устраняют последствия крупной аварии на теплосетях. Глава региона потребовал 15 января полностью закрыть этот вопрос, а до конца недели завершить расследование причин произошедшего ЧП.
—Почему в городе не сработал режим ЧС? Вы его объявили, но ни УК, ни администрация города не смогли мобилизовать достаточное количество людей для устранения последствий, — спросил глава региона с подчиненных.
Травников добавил, что всем пострадавшим жителям города должен быть выполнен перерасчет за отопление и горячую воду.
— Всем людям сделать перерасчеты за отопление и горячую воду за период устранения аварии. Чтобы не было препирательств между УК и СГК. Пусть они между собой разбираются, кто кому должен. Людям сделать перерасчеты без лишней переписки, — отметил губернатор.
Фото: Gensa Gensa
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