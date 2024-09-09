«Не борзыми щенками, но айфоном»: чиновница Минстроя стала фигуранткой дела о взятках в Новосибирске

Начальник отдела контрактной службы управления сопровождения строительства Министерства строительства Новосибирской области попала под уголовное дело о взятках.

Как сообщил Infopro54 источник в органах власти, Ольга Колмакова подозревается в получении взятки от компании «ЛикСтрой».

— За помощь в оформлении конкурсных документов и продвижение фирмы в аукционах чиновница получила новенький iPhone 14 и пластиковые окна в своем семейном гнездышке. Конечно не борзыми щенками, но айфоном , — пояснил собеседник.

По словам источника, Колмакова не находится в статусе задержанной, обвинение ей пока не предъявлено. Однако в отношения чиновницы проходят следственные действия.

Согласной информации на официальном сайте «ЛикСтроя», компания занимается строительными подрядами социального назначения. Это культурные, медицинские, общеобразовательные объекты, включая дошкольные. Приоритетное направление работы компании — строительство социально значимых объектов.

Ранее редакция сообщала о том, что в отношении бывшего начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталия Витухина возбудили третье уголовное дело. Следствие полагает, что Витухин не принял меры по расторжению договора с ООО «Объединение 24», хотя концессионер не исполнял взятые на себя обязательства по ремонту муниципальных бань. В итоге бюджету города был нанесен ущерб в размере 28 млн рублей.