За пьяную езду жителя Новосибирска отправили за решетку

Жителя Новосибирска суд приговорил к лишению свободы за многократные пьяные «покатушки».

Автомобиль Honda, виляющий по улицам Первомайского района города, заметили сотрудники ГАИ июльской ночью прошлого года. Требование полицейских остановиться водитель проигнорировал, попытался скрыться, но был задержан.

Правоохранители выяснили, что ранее лихач уже дважды был судим за аналогичное преступление, однако, уроков для себя не вынес и вновь «наступил на те же грабли».

— С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 1 года лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством на срок 5 лет. Поскольку автомобиль, которым управлял мужчина, был им продан до вынесения приговора, суд взыскал с него в доход государства стоимость авто в размере 500 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что житель Новосибирска лишился BMW, когда повторно пьяным сел за руль.