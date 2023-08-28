«Не было шансов»: озвучены результаты экспертизы собаки-поводыря в Новосибирске

Эксперты назвали официальную причину смерти лабрадора Вайта, который трагически погиб 21 июля при входе в троллейбус. Животное пытались спасти очевидцы, но когда четвероногого поводыря принесли в клинику, его сердце уже не билось.

— Мы получили документы из государственной ветеринарной клиники, подтверждающие гибель собаки от электротравмы. Этот чудный пес навсегда останется в моей памяти, в памяти моих родных, друзей, многих знакомых и незнакомых людей, — сообщила Infopro54 хозяйка Вайта Ирина Бурмистрова.

Женщина рассказала, что сдала пакет документов для постановки на очередь за следующим питомцем. Ожидание может составить несколько месяцев.

— Это очень долгая процедура. В прошлый раз я ждала 2,5 месяца, чтобы попасть в очередь. Дальше нужно будет ждать вызова из Москвы. Потом ехать в столицу на две недели, чтобы пройти обучение, привыкание к новому проводнику и налаживание контакта, — говорит Ирина.

Сейчас сибирячка добирается на работу в поликлинику вместе с мужем и его собакой-поводырем. Животное теперь обувают в специальные ботинки, чтобы обезопасить его от удара током.