Полиция поймала голого мужчину на улице в Новосибирске

Жители города заметили обнаженного сибиряка на левом берегу Новосибирска. Улыбчивый мужчина бродил по проезжей части и заглядывал в окна автомобилей. Видео с происходящим опубликовал паблик Вконтакте «Инцидент Новосибирск».

Автор ролика предположил, что голый сибиряк проиграл кому-то спор и теперь исполняет наказание.

Как сообщили в МВД по Новосибирской области, сотрудники полиции задержали данного гражданина на улице Блюхера.

— Для дальнейшего разбирательства он будет доставлен в отдел полиции, — говорится в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирца, который прятал на балконе убитую жену, арестовали на 2 месяца.