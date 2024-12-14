В Новосибирске упали продажи залогового жилья по просроченной ипотеке

В Новосибирской области рухнули объёмы погашения проблемной ипотеки путём изъятия и продажи квартир на торгах. За девять месяцев 2024 года банки-кредиторы взыскали с проблемных ипотечных должников 55 млн рублей. Это почти в 4,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года (243 млн рублей), сообщили эксперты коллекторского агентства «Долговой Консультант» после анализа публичных данных Банка России.

Аналогичная ситуация и в других регионах Сибирского федерального округа. Например, в Томской области объёмы погашения проблемной ипотеки путём изъятия и продажи квартир на торгах сократились в 13 раз (с 91 млн рублей до 7 млн рублей), в Красноярской крае — в 8,7 раз (с 383 млн рублей до 44 млн рублей), в Алтайском крае — в 6 раз (с 67 млн рублей до 11 млн рублей).

Генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксёнов отметил, что тенденция снижения объемов погашения путем продажи с торгов наблюдалась в течение всего 2024 года.

— Причинами снижения являются, во-первых, отсутствие покупателей со свободными, некредитными деньгами на бывшее ипотечное жильё. Во-вторых — на торги стало выходить меньше объектов недвижимости по привлекательным ценам, — говорит он.

Он добавил, что одной из причин ускорившегося прироста портфеля просроченной ипотеки являются проблемы с погашением проблемной ипотеки из-за отсутствия спроса на бывшее залоговое жилье. Аксенов считает, что 2024 год станет рекордным по числу минимальных показателей в части принудительного погашения через изъятие квартир, отданных под залог.

За девять месяцев объём неплатежей по ипотеке на покупку строящегося жилья в Новосибирской области составил 216 млн рублей. Несмотря на то, что сумма просрочки сократилась на 5%, регион находится на седьмой строчке в антирейтинге по этому показателю. Доля просроченной задолженности в регионе составляет 0,2%.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцы стали реже брать кредиты на товары в торговых точках. Средний чек кредита, напротив, увеличился.