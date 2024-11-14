Рекламодателям

Тренер «СКА» Роман Ротенберг считает Новосибирск городом мирового масштаба

  • 14/11/2024, 14:00
Автор: Артем Рязанов
Тренер «СКА» Роман Ротенберг считает Новосибирск городом мирового масштаба
Он считает его одним из любимых городов

Главный тренер хоккейного клуба «СКА» Роман Ротенберг считает Новосибирск одним из самых любимых городов.

— У меня Новосибирск — самый любимый город после Санкт-Петербурга и Москвы, конечно. Здесь культура, опера, театр, архитектура – это всё мировой уровень. Мы должны этим гордиться, — рассказал тренер на послематчевой конференции.

Он признался, что предпочёл бы провести отпуск с семьёй в нашем городе, а не в Лондоне или Париже.

— Я жил в разных странах и городах. Когда я выбираю куда поехать с семьёй, то лучше я поеду в Новосибирск, чем в Париж или Лондон, — отметил наставник СКА.

Похвалил Ротенберг «Сибирь-Арену» и любителей хоккея.

— Новосибирск — лучший город мирового масштаба. И арена замечательная, лёд классный, дышится очень хорошо, болельщики любят хоккей, — отметил он.

Ранее редакция сообщала о том, что известный критик Артемий Лебедев похвалил аэропорт Новосибирска.

Фото со страницы вице-мэра Анны Терешковой в Вконтакте

197

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : хоккей тренер СКА Роман Ротенберг


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqCtDЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqD32ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqYHfЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqYWzЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqYSZЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqCjSЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Наталья Голубева: Основные тренды — рост ставок по вкладам, госипотека, онлайн и развитие персонала

Наталья Голубева: Основные тренды — рост ставок по вкладам, госипотека, онлайн и развитие персонала

Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева рассказала Infopro54 о трендах на банковском рынке Сибири, наиболее востребованных продуктах и предварительных итогах работы филиала в 2024 году.
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Почти на 20% упал объем продаж апартаментов в Новосибирске
14/11/24 15:30
Бизнес Недвижимость
Главная резиденция Снежной бабы откроется в Новосибирске
14/11/24 15:00
Общество
Экс-комбат «Веги» рассказал, что ждёт беглецов из военной части под Новосибирском
14/11/24 14:30
Общество
«Не Новосибирск, а Новайсэбэр»: казахстанский политик назвал сибирскую столицу территорией Казахстана
14/11/24 14:13
Власть Общество Политика
Тренер «СКА» Роман Ротенберг считает Новосибирск городом мирового масштаба
14/11/24 14:00
Общество
Кредиторов «Экологии-Новосибирск» попросили определиться с правом требования
14/11/24 13:30
Бизнес Право&Порядок
В Заельцовском районе на месте заброшенного котлована появится высотка
14/11/24 13:10
Недвижимость
Штрафы до 60 млн грозят «легализаторам» мигрантов в Новосибирске
14/11/24 13:00
Власть Общество Политика
Тротуар около Новосибирской филармонии отремонтирован на месяц раньше срока
14/11/24 12:30
Город Общество
Налоговая берет под контроль рынок арендного жилья в Новосибирске
14/11/24 12:15
Бизнес Недвижимость
Комплексные меры по поддержке многодетных семей разрабатывают законодатели
14/11/24 12:00
Власть Общество
Новосибирский актер Кологривый требует за съемки в рекламе 12 миллионов рублей
14/11/24 11:30
Общество
За два месяца бюджет Новосибирска должен освоить 95 млрд рублей
14/11/24 11:00
Власть Экономика
Программу новогодних мероприятий анонсировал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев
14/11/24 10:30
Общество
Под Новосибирском мужчина заплатил за незаконную охоту 640 тысяч рублей
14/11/24 10:00
Право&Порядок
Новосибирцы разработали функциональный напиток на основе кленового сока
14/11/24 9:30
Бизнес Технологии
На базе «НордМолла» предлагают создать технопарк и разрабатывать беспилотники
14/11/24 9:00
Бизнес Образование Технологии
О нападении стаи собак рассказал пострадавший житель Новосибирска
13/11/24 19:00
Общество
На рынке новостроек Новосибирска подъем и снижение цен
13/11/24 18:45
Недвижимость Общество
Автодилеры предложили законодателям установить им минимальный уровень дохода
13/11/24 18:30
Бизнес Транспорт
Популярное
Мать воткнула нож в шею экс-свекрови и попыталась убить сына в Новосибирске
13/11/24 13:30
Тепло вернулось в дома на улице Адриена Лежена в Новосибирске
12/11/24 17:30
Трёхкилометровая пробка образовалась из-за ДТП в Новосибирске
12/11/24 16:15
Более 700 ДТП с пешеходами произошли в Новосибирской области за 10 месяцев
12/11/24 13:00
В Первомайском районе Новосибирска горело общежитие
12/11/24 10:00
Полиция проверяет инцидент с избиением бойца СВО под Новосибирском
11/11/24 17:00
Новости компаний
Банк Уралсиб расширил платежи в национальных валютах для участников ВЭД
14/11/24 9:00
Порядка 700 км линий связи проведено при поддержке «Россети Новосибирск»
13/11/24 9:00
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» и «Почетный пенсионер»
11/11/24 11:15
Банк Уралсиб запустил опцию отложенного платежа для бизнеса
7/11/24 9:00
Банк Уралсиб расширил линейку и возможности доходных продуктов в юанях
6/11/24 9:00
Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым накопительным счетам
5/11/24 10:41

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Ноябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска