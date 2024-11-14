Тренер «СКА» Роман Ротенберг считает Новосибирск городом мирового масштаба

Главный тренер хоккейного клуба «СКА» Роман Ротенберг считает Новосибирск одним из самых любимых городов.

— У меня Новосибирск — самый любимый город после Санкт-Петербурга и Москвы, конечно. Здесь культура, опера, театр, архитектура – это всё мировой уровень. Мы должны этим гордиться, — рассказал тренер на послематчевой конференции.

Он признался, что предпочёл бы провести отпуск с семьёй в нашем городе, а не в Лондоне или Париже.

— Я жил в разных странах и городах. Когда я выбираю куда поехать с семьёй, то лучше я поеду в Новосибирск, чем в Париж или Лондон, — отметил наставник СКА.

Похвалил Ротенберг «Сибирь-Арену» и любителей хоккея.

— Новосибирск — лучший город мирового масштаба. И арена замечательная, лёд классный, дышится очень хорошо, болельщики любят хоккей, — отметил он.

Ранее редакция сообщала о том, что известный критик Артемий Лебедев похвалил аэропорт Новосибирска.