Тренер «СКА» Роман Ротенберг считает Новосибирск городом мирового масштаба

Главный тренер хоккейного клуба «СКА» Роман Ротенберг считает Новосибирск одним из самых любимых городов.
— У меня Новосибирск — самый любимый город после Санкт-Петербурга и Москвы, конечно. Здесь культура, опера, театр, архитектура – это всё мировой уровень. Мы должны этим гордиться, — рассказал тренер на послематчевой конференции.
Он признался, что предпочёл бы провести отпуск с семьёй в нашем городе, а не в Лондоне или Париже.
— Я жил в разных странах и городах. Когда я выбираю куда поехать с семьёй, то лучше я поеду в Новосибирск, чем в Париж или Лондон, — отметил наставник СКА.
Похвалил Ротенберг «Сибирь-Арену» и любителей хоккея.
— Новосибирск — лучший город мирового масштаба. И арена замечательная, лёд классный, дышится очень хорошо, болельщики любят хоккей, — отметил он.
Ранее редакция сообщала о том, что известный критик Артемий Лебедев похвалил аэропорт Новосибирска.
Фото со страницы вице-мэра Анны Терешковой в Вконтакте
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