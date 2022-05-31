Лунный посевной календарь садовода и огородника на июнь 2022

Лунный посевной календарь на Июнь 2022, по версии сайта magasha.ru, подскажет наиболее благоприятные для различных работ дни.

Фазы луны в июне 2022

Растущая луна — 1 — 13 июня

Полнолуние — 14 июня

Убывающая луна — 15 — 27 июня

Новолуние — 28-30 июня

Благоприятные дни для посева семян на рассаду

Томаты — 3, 8, 9, 11, 12

Огурцы — 3, 11, 12, 17, 18, 23, 24

Лук-севок, чеснок — 18, 19, 23, 24

Лук (семена), хрен — 8, 11, 12, 15, 16, 23-25

Капуста, спаржа — 3, 11, 12, 17-19, 23, 24

Баклажаны, кабачки — 3, 8, 9, 11, 12

Картофель, топинамбур — 8-10, 15-18, 23-25

Горький перец — 3, 6-8

Перец сладкий — 3, 8-12

Тыква, бахчевые — 3, 11, 17-18, 23-25

Земляника, клубника — 3, 6, 7, 17, 18, 23-24

Горох, бобы, фасоль — 3, 8-12

Редис, редька, дайкон — 15-18, 23-25

Морковь, свекла, репа, сельдерей (корень) — 15-18, 23-25

Зелень — 3, 11, 12, 17-20

Благоприятные дни для посева и посадки цветов

Однолетние — 3, 6, 7, 11, 12, 17-18

Двулетние и многолетние — 11, 12, 15-18, 23-25

Луковичные и клубневые — 8-12, 17-18, 23-25

Благоприятные дни для посадки саженцев

Плодовые деревья — 3, 8, 9, 15-18, 23-25

Крыжовник, смородина — 3, 8, 9, 15-18, 23-25

Виноград — 3, 17-18, 23-25

Малина, ежевика — 3, 8, 9, 15-18, 23-25

Клубника, земляника — 3, 6, 7, 17, 18, 23-25

Неблагоприятные дни для посева семян

14, 28, 29, 30

Лунный посевной календарь на июнь 2022

1 — 3 июня – растущая луна в Раках (плодородный знак) (Дни Листа)

Огородникам: благоприятные дни для посадки перцев, капусты, баклажанов, томатов. Второй посев петрушки листовой, укропа, щавеля, огурцов, салата. Высадка рассады, формирование огурцов, пасынкование томатов. Полив и минеральная подкормка.

Садоводам: рекомендуем обрезать усы земляники, нужна вырезка поросли. Размножение кустарников зелеными черенками, отводками, прививки. Посев газонных трав, сидератов.

Не рекомендуется: обрезать деревья, использовать ядохимикаты.

4, 5 июня — растущая луна во Льве (неплодородный знак) (Дни Плода)

Огородникам: необходима прополка, рыхление сухой земли, борьба с вредителями и болезнями, прореживание всходов, выламывание стрелок чеснока. Не следует формировать плети огурцов, пасынковать овощи. Сеять можно салат, огурцы, фенхель, базилик.

Садоводам: посев газонных трав, обрезка усов земляники, вырезка поросли, сухих ветвей деревьев и кустарников.

Не рекомендуется: удобрять землю, проращивать семена, пикировать, прищипывать, пересаживать.

6 — 8 июня — растущая луна в Деве (знак средней плодородности) (Дни Корня)

Огородникам: можно сеять валериану, огурцы, салат, прореживать всходы, пропалывать грядки, пикировать, прищипывать тепличные томаты, формировать плети огурцов, поливать, вносить минеральные подкормки.

Садоводам: можно размножать кустарники отводками, зелеными черенками. Посадка земляники.

Не рекомендуется: замачивать семена.

9, 10 июня — растущая луна в Весах (знак средней плодородности) (Дни Цветка)

Огородникам: можно проводить высадку рассады перца, баклажана, капусты. Посев зеленных, цветной капусты, кориандра, щавеля, гороха, горчицы листовой, сидератов. Посадка картофеля. Формирование огурцов. Рыхление грядок после полива.

Садоводам: размножение растений зелеными черенками, отводками. Укоренение усов земляники. Посадка контейнерных деревьев, кустарников. Подкормка садовых растений комплексными минеральными удобрениями.

Не рекомендуется: прививать и опрыскивать растения.

11, 12 июня — растущая луна в Скорпионе (плодородный знак) (Дни Листа)

Огородникам: рекомендуется сеять кукурузу, огурцы, кабачки, салат, шпинат. Посев семян лука-батуна, шнитт, томатов. высадка рассады овощей: кольраби, цветной капусты, брокколи, пекинской капусты. Полив, минеральная подкормка. Рыхление почвы, борьба со слизнями.

Садоводам: полив, подкормка органическими и минеральными удобрениями. Можно стричь газон.

Не рекомендуется: делить корневища, клубнелуковицы, пасынковать, прищипывать.

13 июня — — растущая луна в Стрельце (малоплодородный знак) (Дни Плода)

Огородникам: можно проводить сбор семенников и семян, рыхлить сухую землю, полоть, собирать овощи для замораживания, сеять овощные культуры для получения семян. Борьба с вредителями и болезнями, прополка, окучивание. Сеять можно лук на перо, батун, шнитт, шпинат, спаржу.

Садоводам: проводим посадку саженцев с закрытой корневой системой, обработка от вредителей и болезней, удаление поросли.

Не рекомендуется: прищипывать, пикировать, пересаживать, обрезать, поливать.

14 июня — Полнолуние

Не рекомендуется сеять, сажать и пересаживать растения, замачивать семена, заниматься обрезкой, подкармливать.

Рекомендуется заняться прополкой или сделать раскорчевку старых и больных плодовых кустарников и деревьев.

15, 16 июня – убывающая луна в Козероге (знак средней плодородности) (Дни Корня)

Огородникам: проводим посев, посадка культур, которые будут зимовать (щавель, ревень, спаржа). Прополка, посев зеленных культур, кочанного салата, мелиссы, мяты перечной. Удобрение корнеплодов, минеральная подкормка, полив. Прореживание всходов.

Садоводам: проводим посадку контейнерных деревьев и кустарников. Удаляем усы на землянике, поросли. Хорошо усваивается фосфорная подкормка.

Не рекомендуется: обрезать, прищипывать побеги.

17, 18 июня — убывающая луна в Водолее (неплодородный знак) (Дни Цветка)

Огородникам: не стоит сеять и сажать. Прореживание всходов, сбор семян и семенников. Рыхление почвы, окучивание. Опрыскивание от вредителей и болезней. Сбор плодов (хорошо хранятся), прополка.

Садоводам: проводим сбор плодов на хранение, обрезка лишних ветвей, усов земляники, вырезка поросли, скашивание газона, борьба с сорняками, вредителями, болезнями.

Не рекомендуется: посадка, посев, замачивание и проращивание семян, полив, подкормки.

19, 20 июня — убывающая луна в Рыбах (плодородный знак) (Дни Листа)

Огородникам: посев зеленных, моркови, свеклы, посадка картофеля. Посев салатного цикория, мангольда, посев шпината позднеспелого, кресс-салата, многолетних овощных культур. Органическая подкормка. Полив очень умеренный.

Садоводам: укоренение усов земляники, посадка контейнерных деревьев, кустарников. Подготавливаем грядки для посадки земляники.

Не рекомендуется: обработка от вредителей, болезней, обрезка растений.

21 — 23 июня — убывающая луна в Овне (малоплодородный знак) (Дни Плода)

Огородникам: неблагоприятный день для посадки растений. Борьба с сорняками, рыхление сухой почвы. Перекопка освободившихся грядок. Сбор плодов не для хранения. Борьба с вредителями и болезнями.

Садоводам: вырезка поросли, сухих и больных ветвей, подкормка.

Не рекомендуется: прищипывать, пасынковать, пикировать, укоренять, подкармливать, поливать.

24, 25 июня — убывающая луна в Тельце (плодородный знак) (Дни Корня)

Огородникам: высадка рассады средне-поздней цветной капусты, брокколи, посев кресс-салата, шпината позднеспелого. Летний посев зеленных. Посев в горшки корневых петрушки, сельдерея для зимнего выращивания. Формирование плетей огурцов. Органическая подкормка. Перекопка почвы на освободившихся грядках. Борьба с вредителями.

Садоводам: фосфорно-калийная подкормка деревьев и кустарников. Борьба с вредителями и болезнями. Укоренение усов земляники.

Не рекомендуется: пересадка растений.

26, 27 июня — убывающая луна в Близницах (неплодородный знак) (Дни Цветка)

Огородникам: проводим уборку картофеля, прищипку овощных растений для торможения роста. Посев корневой петрушки, сельдерея, редиса и других корнеплодов. Окучивание, перекопка почвы, рыхление сухой земли. Заготовка удобрений. Борьба с вредителями и болезнями. Сбор семян и семенников.

Садоводам: проводим сбор урожая (хорошо хранится), покос газонов прищипывание однолетних побегов деревьев и кустарников для лучшего вызревания древесины.

Не рекомендуется: пересадка растений, пикировка сеянцев.

28 — 30 июня — Новолуние

Не рекомендуется работать с растениями.

Можно заняться прополкой или сделать раскорчевку старых и больных плодовых кустарников и деревьев.