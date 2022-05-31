Лунный посевной календарь садовода и огородника на июнь 2022

Лунный посевной календарь на Июнь 2022, по версии сайта magasha.ru, подскажет наиболее благоприятные для различных работ дни.
Томаты — 3, 8, 9, 11, 12
Огурцы — 3, 11, 12, 17, 18, 23, 24
Лук-севок, чеснок — 18, 19, 23, 24
Лук (семена), хрен — 8, 11, 12, 15, 16, 23-25
Капуста, спаржа — 3, 11, 12, 17-19, 23, 24
Баклажаны, кабачки — 3, 8, 9, 11, 12
Картофель, топинамбур — 8-10, 15-18, 23-25
Горький перец — 3, 6-8
Перец сладкий — 3, 8-12
Тыква, бахчевые — 3, 11, 17-18, 23-25
Земляника, клубника — 3, 6, 7, 17, 18, 23-24
Горох, бобы, фасоль — 3, 8-12
Редис, редька, дайкон — 15-18, 23-25
Морковь, свекла, репа, сельдерей (корень) — 15-18, 23-25
Зелень — 3, 11, 12, 17-20
Однолетние — 3, 6, 7, 11, 12, 17-18
Двулетние и многолетние — 11, 12, 15-18, 23-25
Луковичные и клубневые — 8-12, 17-18, 23-25
Плодовые деревья — 3, 8, 9, 15-18, 23-25
Крыжовник, смородина — 3, 8, 9, 15-18, 23-25
Виноград — 3, 17-18, 23-25
Малина, ежевика — 3, 8, 9, 15-18, 23-25
Клубника, земляника — 3, 6, 7, 17, 18, 23-25
14, 28, 29, 30
1 — 3 июня – растущая луна в Раках (плодородный знак) (Дни Листа)
Огородникам: благоприятные дни для посадки перцев, капусты, баклажанов, томатов. Второй посев петрушки листовой, укропа, щавеля, огурцов, салата. Высадка рассады, формирование огурцов, пасынкование томатов. Полив и минеральная подкормка.
Садоводам: рекомендуем обрезать усы земляники, нужна вырезка поросли. Размножение кустарников зелеными черенками, отводками, прививки. Посев газонных трав, сидератов.
Не рекомендуется: обрезать деревья, использовать ядохимикаты.
4, 5 июня — растущая луна во Льве (неплодородный знак) (Дни Плода)
Огородникам: необходима прополка, рыхление сухой земли, борьба с вредителями и болезнями, прореживание всходов, выламывание стрелок чеснока. Не следует формировать плети огурцов, пасынковать овощи. Сеять можно салат, огурцы, фенхель, базилик.
Садоводам: посев газонных трав, обрезка усов земляники, вырезка поросли, сухих ветвей деревьев и кустарников.
Не рекомендуется: удобрять землю, проращивать семена, пикировать, прищипывать, пересаживать.
6 — 8 июня — растущая луна в Деве (знак средней плодородности) (Дни Корня)
Огородникам: можно сеять валериану, огурцы, салат, прореживать всходы, пропалывать грядки, пикировать, прищипывать тепличные томаты, формировать плети огурцов, поливать, вносить минеральные подкормки.
Садоводам: можно размножать кустарники отводками, зелеными черенками. Посадка земляники.
Не рекомендуется: замачивать семена.
9, 10 июня — растущая луна в Весах (знак средней плодородности) (Дни Цветка)
Огородникам: можно проводить высадку рассады перца, баклажана, капусты. Посев зеленных, цветной капусты, кориандра, щавеля, гороха, горчицы листовой, сидератов. Посадка картофеля. Формирование огурцов. Рыхление грядок после полива.
Садоводам: размножение растений зелеными черенками, отводками. Укоренение усов земляники. Посадка контейнерных деревьев, кустарников. Подкормка садовых растений комплексными минеральными удобрениями.
Не рекомендуется: прививать и опрыскивать растения.
11, 12 июня — растущая луна в Скорпионе (плодородный знак) (Дни Листа)
Огородникам: рекомендуется сеять кукурузу, огурцы, кабачки, салат, шпинат. Посев семян лука-батуна, шнитт, томатов. высадка рассады овощей: кольраби, цветной капусты, брокколи, пекинской капусты. Полив, минеральная подкормка. Рыхление почвы, борьба со слизнями.
Садоводам: полив, подкормка органическими и минеральными удобрениями. Можно стричь газон.
Не рекомендуется: делить корневища, клубнелуковицы, пасынковать, прищипывать.
13 июня — — растущая луна в Стрельце (малоплодородный знак) (Дни Плода)
Огородникам: можно проводить сбор семенников и семян, рыхлить сухую землю, полоть, собирать овощи для замораживания, сеять овощные культуры для получения семян. Борьба с вредителями и болезнями, прополка, окучивание. Сеять можно лук на перо, батун, шнитт, шпинат, спаржу.
Садоводам: проводим посадку саженцев с закрытой корневой системой, обработка от вредителей и болезней, удаление поросли.
Не рекомендуется: прищипывать, пикировать, пересаживать, обрезать, поливать.
14 июня — Полнолуние
Не рекомендуется сеять, сажать и пересаживать растения, замачивать семена, заниматься обрезкой, подкармливать.
Рекомендуется заняться прополкой или сделать раскорчевку старых и больных плодовых кустарников и деревьев.
15, 16 июня – убывающая луна в Козероге (знак средней плодородности) (Дни Корня)
Огородникам: проводим посев, посадка культур, которые будут зимовать (щавель, ревень, спаржа). Прополка, посев зеленных культур, кочанного салата, мелиссы, мяты перечной. Удобрение корнеплодов, минеральная подкормка, полив. Прореживание всходов.
Садоводам: проводим посадку контейнерных деревьев и кустарников. Удаляем усы на землянике, поросли. Хорошо усваивается фосфорная подкормка.
Не рекомендуется: обрезать, прищипывать побеги.
17, 18 июня — убывающая луна в Водолее (неплодородный знак) (Дни Цветка)
Огородникам: не стоит сеять и сажать. Прореживание всходов, сбор семян и семенников. Рыхление почвы, окучивание. Опрыскивание от вредителей и болезней. Сбор плодов (хорошо хранятся), прополка.
Садоводам: проводим сбор плодов на хранение, обрезка лишних ветвей, усов земляники, вырезка поросли, скашивание газона, борьба с сорняками, вредителями, болезнями.
Не рекомендуется: посадка, посев, замачивание и проращивание семян, полив, подкормки.
19, 20 июня — убывающая луна в Рыбах (плодородный знак) (Дни Листа)
Огородникам: посев зеленных, моркови, свеклы, посадка картофеля. Посев салатного цикория, мангольда, посев шпината позднеспелого, кресс-салата, многолетних овощных культур. Органическая подкормка. Полив очень умеренный.
Садоводам: укоренение усов земляники, посадка контейнерных деревьев, кустарников. Подготавливаем грядки для посадки земляники.
Не рекомендуется: обработка от вредителей, болезней, обрезка растений.
21 — 23 июня — убывающая луна в Овне (малоплодородный знак) (Дни Плода)
Огородникам: неблагоприятный день для посадки растений. Борьба с сорняками, рыхление сухой почвы. Перекопка освободившихся грядок. Сбор плодов не для хранения. Борьба с вредителями и болезнями.
Садоводам: вырезка поросли, сухих и больных ветвей, подкормка.
Не рекомендуется: прищипывать, пасынковать, пикировать, укоренять, подкармливать, поливать.
24, 25 июня — убывающая луна в Тельце (плодородный знак) (Дни Корня)
Огородникам: высадка рассады средне-поздней цветной капусты, брокколи, посев кресс-салата, шпината позднеспелого. Летний посев зеленных. Посев в горшки корневых петрушки, сельдерея для зимнего выращивания. Формирование плетей огурцов. Органическая подкормка. Перекопка почвы на освободившихся грядках. Борьба с вредителями.
Садоводам: фосфорно-калийная подкормка деревьев и кустарников. Борьба с вредителями и болезнями. Укоренение усов земляники.
Не рекомендуется: пересадка растений.
26, 27 июня — убывающая луна в Близницах (неплодородный знак) (Дни Цветка)
Огородникам: проводим уборку картофеля, прищипку овощных растений для торможения роста. Посев корневой петрушки, сельдерея, редиса и других корнеплодов. Окучивание, перекопка почвы, рыхление сухой земли. Заготовка удобрений. Борьба с вредителями и болезнями. Сбор семян и семенников.
Садоводам: проводим сбор урожая (хорошо хранится), покос газонов прищипывание однолетних побегов деревьев и кустарников для лучшего вызревания древесины.
Не рекомендуется: пересадка растений, пикировка сеянцев.
28 — 30 июня — Новолуние
Не рекомендуется работать с растениями.
Можно заняться прополкой или сделать раскорчевку старых и больных плодовых кустарников и деревьев.
Фото: pixabay.com
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