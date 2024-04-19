Машина сбила подростка-самокатчика на пешеходном переходе в Новосибирске

В Новосибирске автомобиль сбил подростка на электросамокате, пересекающего дорогу по пешеходному переходу. ЧП произошло вечером 18 апреля в Дзержинском районе города.
По информации Госавтоинспекции, 44-летний мужчина за рулем
Nissan Primera ехал по улице Красина. При повороте на проспект Дзержинского он сбил 16-летнего подростка, который двигался на электросамокате по зебре.
— В результате ДТП 16-летний пострадавший доставлен в лечебное учреждение, характер травм уточняется, — рассказали в городском ГИБДД.
На месте происшествия работал наряд ДПС. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске 34-летний водитель Toyota Voxy сбил мальчика-пешехода, переходившего проезжую часть по зебре.
Фото: ГИБДД по Новосибирской области.
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