Машина сбила подростка-самокатчика на пешеходном переходе в Новосибирске

В Новосибирске автомобиль сбил подростка на электросамокате, пересекающего дорогу по пешеходному переходу. ЧП произошло вечером 18 апреля в Дзержинском районе города.

По информации Госавтоинспекции, 44-летний мужчина за рулем

Nissan Primera ехал по улице Красина. При повороте на проспект Дзержинского он сбил 16-летнего подростка, который двигался на электросамокате по зебре.

— В результате ДТП 16-летний пострадавший доставлен в лечебное учреждение, характер травм уточняется, — рассказали в городском ГИБДД.

На месте происшествия работал наряд ДПС. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске 34-летний водитель Toyota Voxy сбил мальчика-пешехода, переходившего проезжую часть по зебре.